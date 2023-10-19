Президент Фінляндії висловив готовність до розмови з Путіним і назвав умову, — Yle

Фінляндський президент Саулі Нііністьо готовий був би поговорити з Володимиром Путіним, якби це сприяло досягненню миру в Україні. Однак, за його словами, зараз передумов до цього немає.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив про готовність до переговорів з главою Кремля Володимиром Путіним, якщо б це сприяло досягненню миру в Україні. Про це повідомляє Yle.

За словами президента, Фінляндії довелося роками готуватися до того, що з боку Росії може трапитися що завгодно. Описуючи відносини зі східним сусідом лідер країни каже, що "до всіх ситуацій треба бути готовим".

Як зазначив Нііністьо, зараз передумов для переговорів з Путіним не видно.

"Не думаю, що він зараз зателефонує", — зазначив Нііністьо.

Він також зауважив, що можливість переговорів з Путіним – це питання європейського вибору.

Також глава держави сподівається, що війна в Україні не переросте в тривалий заморожений конфлікт. На його думку, ситуація зараз має ознаки переростання в позиційну війну.

Нагадаємо, президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив 10 жовтня, що пошкодження підводного газопроводу і телекомунікаційного кабелю у Балтійському морі, ймовірно, спричинено зовнішніми діями.

Також видання Yle раніше повідомляло, що вслід за країнами Балтії Фінляндія також планує заборонити в'їзд легкових автомобілів із російською реєстрацією.