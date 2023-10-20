"Злочинна змова": адвокатка Трампа визнала провину і погодилася співпрацювати з прокурорами

На думку експертів, співпраця Сідні Пауелл у справі Дональда Трампа загрожує викриттям експрезидента і наданням інформації про його дії у критичний період після виборів.

Адвокатка Сідні Пауелл визнала себе винною у спробах скасувати поразку експрезидента США Дональда Трампа на виборах 2020 року в Джорджії. Про це повідомляє американське інформагентство Associated Press.

Спочатку Пауелл, за інформацією агентства, було пред'явлено звинувачення в рекеті та шести інших пунктах звинувачення в межах широкомасштабної схеми зі збереження республіканця Дональда Трампа при владі після того, як він програв вибори 2020 року демократу Джо Байдену. Крім того, прокурори стверджують, що вона також зіграла роль у несанкціонованому зломі виборчого обладнання у виборчому бюро штату Джорджія.

Визнання провини 68-річної Пауелл стало кульмінацією трирічного розслідування, пише AP, протягом якого вона висувала бездоказові теорії змови про підтасовування виборів, попри вагомі докази зворотного. Вона також володіє безліччю фактів щодо гучних подій, включно з пресконференцією, в якій вона брала участь від імені Трампа та його кампанії незабаром після виборів, а також у кількох ключових подіях у межах обвинувачень штату і федерального уряду проти Трампа за його поведінку на виборах 2020 року.

"Сідні Пауелл входила до найближчого оточення Трампа на різних етапах злочинної змови, особливо коли Трамп став ще відчайдушнішим в останні тижні свого президентства", — зазначив Бредлі П. Мосс, вашингтонський адвокат із національної безпеки, який виступає проти Трампа.

На думку експертів агентства, Пауелл, яка стала другою особою, що визнала свою провину у справі Трампа, тепер є потенційним свідком проти нього. Видання нагадує, що минулого місяця свою провину за п'ятьма звинуваченнями у правопорушеннях визнав і Скотт Грем Голл, поручитель Трампа. Він був засуджений до п'яти років умовно і погодився дати свідчення в подальшому розгляді.

Адвокат Пауелл відмовився від коментарів щодо дій своєї підопічної. Але врешті-решт в рамках угоди про визнання провини з прокуратурою їй доведеться відсидіти шість років випробувального терміну і заплатити штраф у розмірі 6000 доларів. Пауелл також доведеться написати лист із вибаченнями перед штатом Джорджія та його жителями.

"Я справді думаю, що визнання провини тут є важливим нагадуванням посадовцям виборчих комісій, а також громадськості загалом, що не можна просто займатися незаконним втручанням у вибори і не очікувати, що не буде наслідків", — наголосив Лоуренс Норден, старший директор програми виборів та управління урядом у Центрі юстиції Бреннана.

Наразі невідомі дати судового процесу над 16 обвинуваченими, що залишилися, серед яких ексмер Нью-Йорка Руді Джуліані, колишній адвокат Трампа, і Марк Медоуза, який обіймав посаду глави апарату Білого дому за часів Трампа.

Хто така Сідні Пауелл?

Юрист Сідні Пауелл працювала федеральним прокурором, перш ніж стати відомим у Далласі адвокатом. Перебратися на вищу кар'єрну орбіту їй допомогла участь у справі Майкла Флінна, генерала у відставці, який став "зіркою" вкрай правих. Флінн визнав себе винним у брехні ФБР про свої контакти з Росією під час перехідного періоду 2016 року, коли він входив до адміністрації Трампа як радник із національної безпеки.

Крім того, Пауелл піддавала критиці чесність виборів 2020 року, проте її пояснення та звинувачення були настільки дивними, що навіть команда юристів передвиборчого штабу Трампа дистанціювалася від неї. Це саме Пауелл висунула теорію про те, що програмне забезпечення для виборів було створено "за вказівкою Уго Чавеса" — президента Венесуели, який помер 2013 року. В іншому інтерв'ю Пауелл заявила, що вона "підірве" Джорджію "біблійним" передвиборчим позовом.

Пауелл подала позови в Джорджії, Мічигані, Вісконсині та Аризоні — у всіх штатах, які підтримали Байдена 2020 року. Також вона брала участь у доленосному засіданні 18 грудня 2020 року в Овальному кабінеті, яке стало центральним у розслідуванні повстання в Капітолії.

За даними джерел АР, Трамп розглядав можливість призначити Пауелл спеціальним прокурором для розслідування звинувачень у фальсифікаціях на виборах.

Судові справи проти Трампа

Проти експрезидента США Дональда Трампа висунули понад 90 кримінальних обвинувачень за кількома справами: виплата 130 тисяч доларів порноактрисі Стормі Деніель; підрив виборів 2020 року; неправомірне розпорядження секретною інформацією після звільнення з посади тощо.

Відомо, що напередодні президентських праймеріз у 2024 році розпочнеться суд над Дональдом Трампом у справі про штурм Капітолія.

Нагадаємо, Фокус писав, що колишній віце-президент США Майк Пенс звинуватив Трампа у війні в Україні, сказавши, що це саме Трамп "надихає агресорів".

Фокус розповідав, як 7 жовтня Трамп порадив владі України віддати Росії "російськомовні області". Експрезидент США заявив, що позиція глави Білого дому Джо Байдена, яка полягає в тому, що Вашингтон не припинить підтримувати Київ до переможного кінця, "призведе до третьої світової війни".