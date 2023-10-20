Корабль РФ пройшов біля газопроводу в Фінляндії, де потім виявили пошкодження, – Reuters

В момент пошкодження трубопроводу в тому районі перебували китайський корабель NewNew Polar Bear і російське судно "Севморпуть". В Росії заявили, що вони непричетні до диверсії.

У Фінляндії розслідують випадок пошкодження газового трубопроводу Balticonnector. Слідчі розглядають два варіанти — диверсію і випадковість. У справі фігурують китайський контейнеровоз NewNew Polar Bear і російське судно "Севморпуть". Про це пише Reuters.

Пошкодження газопроводу і телекомунікаційного кабелю, які з’єднують Фінляндію та Естонію, сталося 8 жовтня. Згодом і Швеція повідомила, що третя лінія, що сполучає Стокгольм і Таллінн, була пошкоджена приблизно в той самий час, що й дві інші.

"Поліція встановила в ході кримінального розслідування, що рух судна NewNew Polar Bear під прапором Гонконгу збігається з часом і місцем пошкодження газопроводу. З цієї причини розслідування зараз зосереджено на ролі зазначеного судна", — повідомили фінські слідчі.

Після заяви Фінляндії естонські слідчі, які також почали вивчати інциденти з телекомунікаційним кабелем. Вони заявили, що розглядають два кораблі — китайський NewNew Polar Bear і російське судно "Севморпуть".

"Ми визначили, що під час інциденту в цьому районі перебували судна NewNew Polar Bear і "Севморпуть". Ми все ще з’ясовуємо, чи причетні ці судна до пошкоджень", — йдеться в заяві.

Лише ці два кораблі були присутні на всіх трьох місцях інциденту приблизно в той час, коли сталося пошкодження, згідно з даними відстеження суден, перевіреними Reuters.

На місці пошкодження знайшли "важкий предмет"

Фінська сторона повідомила, що на морському дні поблизу пошкодженого трубопроводу було знайдено "важкий предмет" і зараз слідчі з’ясовують, чи було це пов’язано з інцидентом.

"Розслідування підтвердило, що пошкодження було спричинено зовнішньою механічною силою, і, виходячи з поточних відомостей, немає підстав вважати, що пошкодження було спричинено вибухом. Будуть зроблені спроби підняти об'єкт з моря для технічної експертизи", — сказав у заяві суперінтендант детектива Рісто Лохі.

NewNew Shipping, власник і оператор NewNew Polar Bear, відмовився від коментарів журналістам з цього приводу.

Крім того, міністерство закордонних справ Фінляндії заявило в п'ятницю, що зв'язалося з Китаєм і Росією по дипломатичних каналах щодо розслідування пошкодження трубопроводу і телекомунікаційного кабелю.

Другий телекомунікаційний кабель, що з’єднує Швецію та Естонію, зазнав часткового пошкодження.

У Росії заявили, що судно "Севморпуть" не має відношення до будь-якого пошкодження трубопроводу.

"Ми категорично відкидаємо як безпідставні будь-які припущення про те, що корабель "Росатома" міг бути будь-яким чином пов’язаний з інцидентом на трубопроводі Balticconnector у Фінській затоці 8 жовтня", – йдеться в заяві "Росатома".

Нагадаємо, що перед вибухом на газопроводі у Полтавській області був помічений дрон.

Раніше повідомлялося, що у вересні 2023 року Росія уперше в поточному році завдала удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Після обстрілу в місті Рівне кілька годин не було електропостачання.