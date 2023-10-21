"Вибухнуло колесо": у Таджикистані згорів військово-транспортний літак РФ (фото)

Літак почав горіти під час зльоту, а потім просто викотився за межі злітної смуги і там згорів майже повністю.

В Таджикистані сталася неприємність з російським військово-транспортним літаком Іл-76. Він згорів під час зльоту звійськового аеродрому в Душанбе. Про це повідомляє російське видання Baza.

Зазначається, що інцидент стався 20 жовтня. Російський військово-транспортний літак Іл-76МД спалахнув під час зльоту.

"За попередніми даними, під час розгону у літака вибухнуло колесо, після чого почалася пожежа. Літак викотився за межі злітно-посадкової смуги та повністю згорів", — пише Baza.

За даними джерел, на борту було 8 осіб. Екіпаж не постраждав.

Попередньою причиною пожежі в російському літаку Іл-76МД на аеродромі в Душанбе видання називає — руйнування пневматики колеса при розгоні з подальшим попаданням елементів у двигун.

"Саме через це у двигуні і почалася пожежа", — пише Baza

Російське видання Shot теж пише про спалах двигуна.

"Російський Іл-76 загорівся під час злету з аеродрому Гісар у Душанбе. У військово-транспортного борту спалахнув двигун, він викотився за межі злотно-посадкової смуги. На щастя, екіпаж зміг вчасно залишити судно, ніхто не постраждав", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Сили оборони за кілька днів збили 5 ворожих літаків на різних ділянках фронту за останні кілька днів.

Раніше повідомлялося, що у Генштабі ЗСУ озвучили втрати авіації ЗС РФ, після ракетних ударів по аеродромах в Бердянську і Луганську. Так, за даними командування, окупанти втратили 6 гелікоптерів і 1 літак, близько 620 осіб особового складу та понад 50 одиниць техніки.