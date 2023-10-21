Став тіньовим власником: росіянин Мусаєв викупив весь Forbes, — Washington Post

За словами журналістів, бізнесмен Магомед Мусаєв придбав видання, щоб мати доступ до інформації з усього світу.

Колишній співробітник адміністрації Москви, російський підприємець та інвестор Магомед Мусаєв, родом із Дагестану, повністю викупив медіаконгломерат Forbes. Про це з посиланням на наявні в її розпорядженні п'ять аудіозаписів і відеозапис, де є зізнання з боку підприємця, пише газета The Washington Post.

"Я щойно купив глобальний Forbes. Ви розумієте, коли у вас у руках ключ від найавторитетнішого світового бренду, цей ключ дасть мені доступ до кого завгодно", — заявляє Мусаєв на одному із записів.

Згідно з юридичною документацією, угоду було оформлено на американця Остіна Рассела. Відповідно до цих документів, він виклав 800 мільйонів доларів за контрольний пакет акцій Forbes.

Продавцем виступила гонконгська компанія Integrated Whale Media Investments (IWMI), яка купила Forbes Media у сім'ї Форбс ще 2014 року.

На запит The Washington Post про коментар щодо його безпосередньої причетності до угоди, Магомед Мусаєв відреагував на це твердження, називаючи його "абсолютною нісенітницею".

Хто такий Магомед Мусаєв

Магомед Мусаєв — президент венчурного фонду Global Venture Alliance. У 2018 році він придбав Forbes Russia. The Washington Post називає його бізнесменом, "пов'язаним з урядом РФ".

У Росії Магомед Мусаєв був гендиректором ВВЦ на ВДНГ, у 2010-му просував кандидатуру Росії для проведення Всесвітньої виставки "Експо". Багато років його фонди вкладалися в російський і світовий бізнес, часто пов'язаний із наукою.

2020 року Мусаєв створив Sapiens Impact — глобальну спільноту, яка має намір зібрати щонайменше трильйон доларів у фонд для розв'язання спільних проблем людства.

Нагадаємо, що росіянина Максима Марченка родом із Росії заарештували й екстрадували в округ Вестчестер у Нью-Йорку за звинуваченням у контрабанді товарів.