"Об'єднати світ": у США є можливість сформувати новий світовий порядок, — Байден

Глава Білого дому заявив на передвиборчому заході, що за 50 років старий світовий порядок видихнувся, а також нагадав присутнім про дружбу Путіна і Трампа.

США — країна, яка зможе побудувати новий світовий порядок, якщо виявить достатню сміливість і впевненість у собі. Про це заявив американський президент Джо Байден на передвиборчому приватному прийомі зі збору коштів у Білому домі, а розшифровку його промови опублікував портал Miragе.

"Отже, я думаю, що в нас є можливість зробити щось, якщо ми досить сміливі й упевнені в собі, щоб об'єднати світ так, як ніколи раніше. Ми жили в післявоєнний період протягом 50 років, і це працювало до біса добре, але це начебто видихнуло. Потрібен новий світовий порядок у певному сенсі, подібний до того, який був світовим порядком... У нас є реальна можливість об'єднати світ так, як цього не було вже тривалий час, і зміцнити перспективу світу, а не применшити її", — підкреслив він.

Байден упевнений, що за належних зусиль усе вдасться.

"Назвіть мені хоч одну кризу, в яку ми коли-небудь потрапляли, і з якої ми не вийшли сильнішими в Америці. Назвіть мені хоч одну. Назвіть мені той випадок, коли ми увійшли і не вийшли сильнішими", — запитав він у присутніх.

Вибори 2024 — момент істини

З огляду на те, що зустріч все ж мала передвиборчий характер, Байден під час спілкування з присутніми не обійшов стороною прийдешні вибори.

"Усі основні права, які ми довгий час вважали само собою зрозумілими, з чим вони (республіканці) хочуть мати справу? Вони хочуть це забрати. Вони хочуть відібрати це, чи то зміна судової системи, чи то заходи щодо вирішення проблеми ЛГБТК-законодавства, йдеться про право голосу, просто — про право вибору. Подумайте про всі окремі речі, які являють собою камені спотикання".

Водночас він додав, що республіканська партія вже не та, маючи на увазі нещодавнє голосування на посаду спікера Палати представників, де конгресмен з Огайо Джим Джордан, який тривалий час критикував допомогу США Україні, програв утретє.

"Ці республіканці МАGA становлять близько 30 відсотків цієї партії, і тепер ви бачили — видатного джентльмена з Огайо, його щойно виштовхали… Він програв голосування втретє, потім, коли вони повернулися на закриті збори, було проведено таємне голосування. І я думаю, що проти нього проголосувало близько 140 осіб. Тому що ви знаєте, чому вони не зробили цього публічно? Залякані", — підкреслив глава Білого дому.

У своїй промові політик також згадав дружбу Дональда Трампа, який має намір балотуватися на президентську посаду, з Путіним, і наголосив, що нові вибори у США стануть моментом істини.

"Знаєте, на мій погляд, на карту поставлено буквально американську демократію. Я знаю, коли я виголосив цю промову 2020 року в Залі Незалежності, люди подумали, що це перебільшення. Так думали всі, крім американського народу. Люди стурбовані, стурбовані нашою демократією", — упевнений 45-й президент США.

Путін і Трамп двічі зустрічалися під час президентства останнього

Днем раніше, під час звернення до нації глава Білого дому наголосив, що допомога Україні та Ізраїлю — це надважлива інвестиція, яка протягом поколінь принесе вигоди американцям.

Байден зазначив, що ХАМАС хоче знищити державу Ізраїль, прикриваючись мирними жителями сектору Газа. Водночас Путін відмовляє Україні в праві на існування. Президент США заявив, що необхідно зробити все, щоб Україна та Ізраїль домоглися успіху в цій боротьбі. Адже якщо терористів не зупинити, то їхні апетити будуть тільки зростати.

Раніше Фокус писав, що в Кремлі відреагували на слова американського президента.