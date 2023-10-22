Скасування рейсів, руйнування та жертви: шторм "Бабет" обрушився на північну частину Європи

У вихідні шторм "Бабет" спричинив значні повені та руйнування інфраструктури в Данії, Норвегії та Великій Британії.

Унаслідок шторму, що обрушився, три людини загинули в Шотландії та Англії. Також унаслідок затоплення будинків паводками виявилися замкненими сім'ї. На півночі Німеччини внаслідок падіння дерева на автомобіль загинула жінка, пише Phys.org.

Коли "Бабет" досяг Скандинавії, у містах на півдні Данії спостерігався значний підйом рівня води, що призвело до вимкнення електрики в постраждалих будинках. За даними данської метеорологічної служби DMI, рівень води в деяких із цих міст досяг позначки, яка зазвичай спостерігається раз на століття. Мартін Вендельбо з Данського агентства з управління надзвичайними ситуаціями повідомив, що наразі ведуться роботи з відведення води з цих районів, особливо з південної Ютландії. Зокрема, через наслідки урагану з труднощами зіткнулися риболовецькі судна в Родвізі.

На півдні Норвегії внаслідок шторму близько 20 тис. жителів залишилися без електрики після пошкодження вітром будівель і енергетичної інфраструктури. Однак, судячи з повідомлень, ситуація починає стабілізуватися.

У Великій Британії лондонський вокзал "Кінгс-Крос" у суботу тимчасово припинив роботу через вплив урагану на розклад поїздів. Аеропорт "Лідс Бредфорд", що закрився в п'ятницю через вітер, відновив роботу до ранку суботи. Агентство з охорони довкілля Великої Британії оголосило попередження про серйозні повені в районі річки Дервент у Дербі та зазначило потенційну небезпеку повеней в інших районах. Близько 400 будинків у Честерфілді постраждали від повені, внаслідок чого жителі не можуть вирішити питання з житлом. Шотландський округ Ангус оплакує загибель двох жителів, у зв'язку з чим перший міністр Хумза Юсаф закликав до обережності.

Балтійський регіон Німеччини також відчув на собі гнів урагану, що призвело до евакуації людей і значної повені, особливо в місті Фленсбург, де рівень води досяг рекордної позначки. До кінця суботи ситуація в постраждалих регіонах, схоже, пішла на поправку.

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