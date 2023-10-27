У МЗС Ізраїлю назвали Amnesty International антисемітською організацією: у чому причина

За словами журналістів, представник МЗС Ізраїлю заявив, що Amnesty International є антисемітською організацією, налаштованою проти його країни.

Представник МЗС Ізраїлю Ліор Хаят заявив, що Amnesty International є антисемітською організацією, яка ставиться до Ізраїлю з упередженням. Про це 26 жовтня повідомило видання Politico.

У четвер, 26 жовтня, Amnesty International закликала до "негайного припинення вогню всіма сторонами". Її генеральна секретарка Аньєс Калламар заявила, що "необхідні термінові дії для захисту цивільного населення і запобігання подальшому приголомшливому рівню людських страждань".

Але її заява про те, що "воєнні злочини" були скоєні "всіма сторонами", викликала різку реакцію з боку Ізраїлю.

Представник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліор Хаят заявив, що "Amnesty International — це антисемітська організація, налаштована проти Ізраїлю", додавши, що "їй не вистачає морального авторитету, щоб позиціонувати себе як правозахисну організацію".

Хаят додав: "Мовчання організації після звірств, скоєних терористами ХАМАС 7 жовтня, коли понад 1400 ізраїльтян, включно з немовлятами, дітьми, жінками і людьми похилого віку, було вбито, а понад 220 осіб викрали в Сектор Гази, слугує тільки демонстрацією того, що Amnesty International — це пропагандистська організація, що працює на терористів".

Нагадаємо, 27 жовтня повідомлялося, що на саміті в Брюсселі досягнуто першого компромісу після нападу на Ізраїль. За інформацією журналістів, лідери країн ЄС дійшли компромісного рішення про надання гуманітарної допомоги Сектору Гази.