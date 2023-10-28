Енфілдський полтергейст: очевидець подій розкрив подробиці загадкової історії (фото, відео)

Майже через 50 років таємниця Енфілдського полтергейсту продовжує розбурхувати уми адептів паранормальних явищ.

Фотограф відділу новин Daily Mirror Дуг Бенс і молодий репортер і фотограф Грем Морріс стали свідками полтергейсту в Енфілді (Північний Лондон), і ця історія зробила їх не тільки відомими, а й супроводжувала буквально все життя. Нещодавно ж Apple TV+ запустили серіал із чотирьох епізодів під назвою "Енфілдський полтергейст", де описуються події, що відбувалися у вересні 1977 року в муніципальному будинку на Грін-стріт, 284.

Усе почалося з того, що читач газети Вік Ноттінгем зателефонував до редакції і розповів, що в будинку його сусіда чути якийсь дивний шум.

За словами 83-річного Дуга, йому вже доводилося мати справу з дзвінками читачок, які розповідали про привидів. Тож, будучи впевненим, що це — щось із цієї ж категорії, він разом із Гремом вирушив до вказаного в телефонній розмові будинку.

Коли репортери прибули на місце, вони виявили Віка і його сусідку, матір-одиначку Пеггі Ходжсон із трьома її дітьми — 14-річною Маргарет, 11-річною Джанет і семирічним Біллі — всередині невеликого будинку.

"Ми зайшли всередину, нас пригостили чаєм. Нічого не сталося взагалі. Ми поговорили з сім'єю і дізналися їхні імена. Ми бачили, як гралися дві дівчинки і хлопчик. Ми зустріли стурбованого сусіда, і нічого не відбувалося. Ми випили чай і пішли", — згадує Бенс.

Однак не встигли чоловіки підійти до машини, як почули крик Віка: "Це відбувається знову!" Вони кинулися назад і побачили, що в будинку предмети літали по кімнаті.

"Цеглинки Лего літали всюди, і одна з них вдарила Грема. Важко сказати, скільки, але це був досить короткий період, близько хвилини. Дві дівчинки кричали і плакали. Мати була в стані шоку. Вік Ноттінгем старався з усіх сил. Немає жодних сумнівів у тому, що вони якимось чином це спланували", — розповідає Дуг.

Сестри Джанет і Маргарет Годжсон зі своїм братом Біллі Фото: Graham Morris/Mirror

Оскільки у Грема з'явився синець на обличчі, співробітники видання негайно вирушили назад до офісу, приголомшені тим, свідками чого вони стали. Протягом наступних кількох днів Дуг щовечора повертався в будинок Годжсонів разом із Гремом і старшим репортером Джорджем Феллоузом. Коли нічого більше не трапилося, вони заручилися допомогою Товариства психічних досліджень, що займається вивченням паранормальних явищ.

Незабаром будинок відвідали експерти Гай Лайон Плейфер і покійний Моріс Гросс. Дуг і Джордж далі повідомили на першій шпальті Daily Mirror від 10 вересня 1977 року:

"За останні вісім днів блюдце перестрибнуло через кухню, меблі зрушили з місця, а кульки та іграшкові будівельні кубики злетіли в повітря".

Хоча Дуг був свідком тільки літаючих кубиків Лего, Грем сфотографував зображення Джанет, яка, ймовірно, зависала в повітрі. Він встановив камеру на штативі в кутку дитячої спальні. До нього був прикріплений довгий кабель, який спускався у вітальню, щоб фотограф Mirror міг робити знімки щоразу, коли він чув звук зверху, а також записувати звук на окремий пристрій. У підсумку з'явилося фото Джанет, яка висить у повітрі над своїм ліжком у нічній сорочці, а Маргарет лежить в іншому кінці кімнати з виразом жаху на обличчі.

Багато шанувальників паранормальних явищ пізніше активно використовували знімок, щоб довести присутність полтергейсту, але сам Дуг налаштований скептично.

"Вона не левітувала, це видно з фотографії", — каже він. Пенсіонер пояснює, що цей ракурс був частиною ілюзії.

"Якщо ви знаєте що-небудь про фотографію, ви опускаєтеся нижче, і світ виглядає по-іншому", — додає він.

Однак протягом наступних 10 місяців у будинку було зареєстровано безліч драматичних і паранормальних подій, зокрема жбурляння нових предметів по кімнатах, левітація і записи дочок, які розмовляли демонічними голосами. Надходили також повідомлення про стуки в стінах, і, що найжахливіше, Джанет іноді говорила грубим глибоким чоловічим голосом, стверджуючи, що вона — Білл Вілкінс, колишній орендар, який помер у цьому будинку.

"Дівчата були нажахані. Вони явно були дуже стурбовані цим. Їм усе було важко", — продовжує Дуг. Пізніше сестри зізналися, що інсценували деякі паранормальні явища, але Бенс упевнений, що в цьому будинку відбувалося щось незвичайне.

"Я б не використовував слово "надприродне". Було щось, чого я не міг пояснити. У цьому будинку відбувалося щось дивне. Я вважаю, що існують енергії та сили, які ми не можемо виміряти і не розуміємо", — наголосив колишній фотограф.

Дуг Бенс — один із живих свідків подій в Енфілді Фото: Helen Lisk/Mirror

Він упевнений, що втручання Товариства психічних досліджень дещо погіршило проблеми сім'ї. Родині дійсно потрібна була допомога, але увага, яку вони отримали, різко зросла після того, як "справжнє паранормальне розслідування перетворилося на фарс.

"Для родини це було жахливо. Є сили, яких ми не розуміємо. Я не бачив привидів, але в цьому будинку відбувалися кумедні речі", — резюмує Бенс.

Більша частина активності полтергейсту була зосереджена навколо Джанет, і 2015 року вона пояснила, що "лише 2%" з її історій були вигаданими.

"Звичайно, я знала, коли лунали голоси, у мене було таке відчуття, ніби щось увесь час було позаду мене. Левітація була лякаючою, бо ти не знала, куди приземлишся. Я пам'ятаю, як мені на шию намотали фіранку, я думала, що помру", — зізнавалася жінка.

Історія довго розбурхувала уми обивателів і навіть стала основою для фільму жахів "Закляття 2" і низки документальних картин.

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