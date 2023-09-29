"Привид ударив дівчинку по обличчю": що відомо про популярний "будинок із привидами" в Англії (фото)

З маєтком на сході Англії пов'язано багато історій про привидів, зокрема про вершника без голови, черницю і полтергейста, який напав на дитину.

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Будинок священика Борлі в Саффолку відомий моторошними історіями про привидів, які нібито відвідували його протягом останніх майже 200 років. Про найвідоміші випадки пише британська газета The Daily Mirror.

Маєток побудували в 1862-1863 роках. Першими його мешканцями стала сім'я преподобного Генрі Доусона Булла. Мешканці будинку чули гуркіт і важкі кроки в порожніх кімнатах, а також звук води, що тече, хоча в особняку не було водопроводу.

Напад привида на дитину

Дивні речі, що відбуваються в будинку, торкнулися дочки Булла. Так, у двері кімнати маленької Етель щовечора стукали. Одного разу полтергейст дав дитині ляпаса, коли вона лежала в ліжку.

У 1886 році в будинку з'явилася нова няня. Приблизно за два тижні вона прокинулася опівночі від звуку кроків у капцях за дверима й одразу ж повідомила про це.

Вершник без голови

Після смерті Генрі Доусона Булла 1892 року будинок успадкував його син Генрі Фойстер Булл, який не був схожий на людину, що вірить у привидів. Однак одного разу в саду його пес почав вити і ховатися від чогось за фруктовими деревами.

Простеживши за поглядом собаки, чоловік побачив пару ніг. Коли вони вийшли з-під укриття листя, тіло виявилося безголовим. Фігура перетнула сад і пройшла крізь замкнені ворота. Крім того, Булл бачив примарну карету Борлі, "запряжену двома кіньми і керовану безголовим кучером".

Фото, зроблене на території будинку парафіяльного священика Борлі Фото: brit

Примарна черниця

1900 року Етель і Фреда Булл поверталися додому з літньої вечірки. Вийшовши з-за дерев на галявину, вони побачили "жіночу постать зі схиленою головою... одягнену в усе чорне, в одязі черниці". Дівчата прийняли силует за привида і сильно злякалися.

Пізніше, 1927 року мандрівний тесля Фред Картрайт бачив черницю чотири рази за два тижні. Він не був місцевим жителем, ніколи не чув історій про привидів у цій місцевості і щоразу вважав, що фігура жива. Він запідозрив недобре тільки коли жінка незрозумілим чином зникла з поля зору.

Загадкове світло у вікні

Восени 1928 року преподобний Гай Сміт і його дружина Мейбл переїхали в будинок Борлі. Пара також стикалася з незрозумілими явищами. У червні 1929 року, менш ніж за рік після свого проживання, Сміти зв'язалися з Daily Mirror, після чого журналіст В. К. Волл разом із фотографом вирішили поспостерігати за маєтком.

Вони не побачили ні примарної черниці, ні примарної карети і коней, про які повідомляли інші, але помітили світло в будинку парафіяльного священика. Коли хтось увійшов усередину, щоб перевірити, світла не було видно. При цьому зовні журналіст і фотограф продовжували бачити світіння.

Дослідник психічних розладів Гаррі Прайс спостерігає за привидами в будинку парафіяльного священика Фото: brit

Нагадаємо, що будинок Марка Твена здобув недобру славу місця, де нібито мешкають привиди. У книзі Стіва Кортні "Вони завжди будуть з нами" описано низку зустрічей із привидами в колишній резиденції Твена.

Ми також писали про те, що мати і дочка з Великої Британії нібито бачили, як до них наближалася машина з увімкненими фарами, а потім зникла. Вони стверджують, що через два місяці вони стали свідками аналогічного дивного інциденту.