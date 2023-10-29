"Симетрична відповідь": у РФ погрожують відповісти ЄС на використання росактивів на користь України

За словами глави Держдуми Росії В'ячеслава Волошина, РФ планує конфіскувати набагато більші активи, що належать "недружнім країнам".

В'ячеслав Володін, голова Державної думи Росії, висловив занепокоєння щодо економічної ситуації в Європейському Союзі та згадав про наміри об'єднання використання неактивних ядерних активів на користь України. Своїми міркуваннями він поділився в Telegram-каналі.

Голова Державної думи Росії зазначив, що деякі європейські політики, включно з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, знову почали обговорювати питання про використання заморожених коштів Росії з метою продовження військової мілітаризації Києва.

"Таке рішення вимагатиме від Російської Федерації симетричної відповіді. У цьому випадку конфісковані будуть набагато більші активи, що належать недружнім країнам, ніж наші заморожені на території Європи кошти", — додав він.

Нагадаємо, що високопоставлені американські чиновники посилили свої спроби тиску на західні уряди з метою використання значних сум коштів із заморожених резервів Російського Центрального Банку на підтримку України.