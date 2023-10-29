Найбільший парад військових кораблів: Туреччина відсвяткувала 100-річчя заснування республіки (фото)

Через Босфор під час параду пройшли 100 військових кораблів. Разом із ними в небі здійснили демонстраційний політ десять літаків F-16 і 3 F-4E та вертольотів командування ВПС Туреччини.

У Туреччині 29 жовтня відбувся історичний парад за участю військових кораблів і літаків на честь сторіччя заснування республіки. Про це повідомляють у виданні Yenisafak.

За інформацією ЗМІ, парад під назвою "100 кораблів у 100-річчя" пройшов під керівництвом командувача Військово-морськими силами адмірала Ерджюмента Татлиоглу. В ньому взяли участь фрегати, корвети острівного класу, мінно-мисливські кораблі, десантні кораблі, патрульні кораблі, логістичні кораблі, десантні катери та підводні човни на чолі з найбільшим військовим кораблем CG Anadolu. А також перший національний фрегат Туреччини TCG Istanbul, який ще не ввійшов до складу командування ВМС, підводний човен "Пірірейс" і корабель "Дер'я".

Під час проходження через Босфор кораблі віддали честь президенту Реджепу Тайїпу Ердогану, який спостерігав за церемонією з маєтку Вахдеттіна.

Разом із парадом кораблів у небі над протокою Босфор здійснили демонстраційний політ десять літаків F-16 і 3 F-4E та вертольотів командування ВПС.

Фото: yenisafak.com Фото: yenisafak.com Фото: yenisafak.com Фото: yenisafak.com Фото: yenisafak.com Фото: yenisafak.com Фото: yenisafak.com Фото: yenisafak.com Фото: yenisafak.com Фото: yenisafak.com

Під час параду командування Сухопутних військ здійснило 101 артилерійський постріл.

ЗМІ повідомляють, що під час демонстрації над Босфором пілоти намалювали на небі "місяць і зірки", а потім написали число "100". Літаки здійснили політ над мечеттю Святої Софії та Блакитною мечеттю, а також над мостами Мучеників 15 липня, Фатіха Султана Мехмета і Явуза Султана Селіма.

Нагадаємо, 28 жовтня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган взяв участь у пропалестинському мітингу. Під час виступу на підтримку Сектора Гази глава Турецької Республіки акцентував на тому, що в конфлікті винні західні країни. Ердоган підкреслив, що якщо Захід хоче війну між хрестом і півмісяцем, він повинен знати: "Цей народ живий, цей народ стійко стоїть".

Після виступу президента Туреччини на мітингу на підтримку Палестини, де він заявив, що Ізраїль виступає "окупантом" Сектора Гази, міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен наказав відкликати послів із Туреччини, а також наголосив на необхідності провести переоцінку відносин між Ізраїлем і Туреччиною.