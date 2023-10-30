У Німеччині заговорили про обов'язкове працевлаштування іммігрантів і покарання

Антисемітська поведінка може спричинити ризики для права на проживання в Німеччині та в подальшому отримання німецького громадянства.

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман попередив про наслідки для іммігрантів, які демонструють антисемітську поведінку, а лідер німецької опозиції Карстен Ліннеманн заговорив про обов'язкове працевлаштування для іммігрантів працездатного віку. Про це пише Bild am Sonntag.

Днями канцлер Олаф Шольц зустрівся з опозиціонером Фрідріхом Мерцем і обговорили пакт про обмеження міграції притулку в Німеччині.

"Сьогодні кількість тих, хто прибуває як біженець, є надто високою." Зокрема: 233 744 початкові заяви про надання притулку були подані в Німеччині з січня по вересень – більше, ніж за весь 2022 рік", — сказав Шольц.

Федеральний уряд погодив міграційний пакет. Він передбачає швидшу депортацію та легший доступ біженців до ринку праці.

Кожен має працювати

Лідер німецької опозиції Карстен Ліннеманн вважає, що в Німеччині має бути обов'язкове працевлаштування іммігрантів працездатного віку.

"Я вважаю, що кожен, хто отримує соціальні виплати і може працювати, повинен працювати. І якщо ви не можете знайти роботу, вам доведеться зайнятися благодійністю. Якщо ви все ще не маєте роботи через шість місяців, ви повинні займатися благодійністю. Якщо цього не дотримуватися, виплати доведеться значно скоротити", — сказав він.

За його словами, у Німеччині зараз є 600 000 людей віком від 18 до 25 років, які не працюють і не навчаються, але отримують виплати від держави.

"Гроші громадян створюють неправильні стимули саме для цих людей", — сказав Ліннеманн.

Він зауважив, що останнім часом активна імміграція біженців до Німеччини призвела до появи в країні тих, хто ненавидить Ізраїль та єврейський народ. Тож зараз держава має уважніше придивитися до мусульманського антисемітизму та боротися з ним.

"Важливо, щоб ті, хто приїжджає до Німеччини, прийняли наші цінності. Для цього потрібна обов’язкова інтеграційна угода. Кожен, хто приходить до нас, повинен підписати, що він приймає цю конституційну державу та наш основний закон, а також право Ізраїлю на існування та те, як ми живемо. Кожен, хто насправді цього не дотримується, втрачає своє право на проживання та повинен залишити країну", — сказав Карстен Ліннеманн.

Він зазначив, що перш за все в Німеччині має бути забезпечено припинення нелегальної міграції.

Учасників антисемітських мітингів будуть депортувати

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив, що за останні 80 років в країні не було таких бурхливих антиізраїльських і антисемітських спалахів, як останнім часом. Від 7 жовтня поліція нарахувала близько 1800 політично мотивованих злочинів.

"На вулицях Німеччини відбуваються тривожні сцени. Ми не можемо цього допустити. У країні, де почався Голокост, нікому не дозволено святкувати масове вбивство євреїв. Ніколи більше євреї в Німеччині не повинні ставати жертвами терору та переслідувань. Проти тих, хто це не поважає, ми повинні діяти з усією суворістю", — сказав він.

Він зауважив, що антисемітська поведінка в майбутньому спричинить ризики для права на проживання в Німеччині та отримання німецького громадянства. За його словами, органи, які займаються питаннями натуралізації, повинні в майбутньому "розслідувати навіть такі дрібні правопорушення, як образа, щоб визначити, чи ці дії не були вчинені з антисемітських мотивів".

"Якщо суддя встановить наявність таких мотивів, "винний більше не зможе стати громадянином Німеччини", — сказав Бушман. "Для осіб, які не мають німецького паспорта, ми також маємо враховувати наслідки, передбачені законом про перебування у країні", — додав він.

Нагадаємо, що 17 жовтня 2022 року повідомлялося, що кожен восьмий єврей виїхав із РФ до Ізраїлю після оголошення часткової мобілізації. За перші вісім місяців війни в Україні країну покинуло 26 тисяч росіян із єврейським корінням.