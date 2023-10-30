"Брудна і неоднозначна історія": в РФ влада двох регіонів відмовилася нагороджувати сина Кадирова

Ініціатива про нагородження спадкоємця Кадирова йде не з Кремля, а безпосередньо з Чечні. Вручення нагород Кадирову-молодшому багато хто сприймає як треш, розповідають журналісти.

Влада Кабардино-Балкарії та Адигеї не погодилася виступити на захист Адама Кадирова після побиття в СІЗО підозрюваного Микити Журавля. Главам цих регіонів пропонувалося вручити Кадирову-молодшому одну з національних нагород. Про це пише російське видання "Верстка".

Джерело видання повідомило, що ініціатива про нагородження спадкоємця Кадирова йде не з Кремля, а безпосередньо з Чечні. Представники адміністрації Рамзана Кадирова зверталися до влади Кабардино-Балкарії та Адигеї з проханням підтримати Адама Кадирова і пропонували вручити йому нагороду.

"Чим вище, тим краще", — сказало виданню джерело в парламенті, близьке до влади іншої кавказької республіки.

За його словами, очільник Адигеї Мурат Кумпілов потрапив у "складне становище", бо не хотів би відмовляти владі Чечні і одночасно вплутуватися в ситуацію з Адамом Кадировим.

"Жодної конкретної вказівки, як діяти в цьому відношенні, регіоналам не дали. Тому в регіонах нервують. У зв'язку з цим керівники дрібніших, порівняно з Чечнею, суб'єктів на Кавказі "самоусуваються" від участі в історії з Адамом Кадировим, як тільки можуть", — заявило джерело.

Джерела повідомляють, що в Кремлі до ситуації з Кадировим-молодшим і Журавлем ставляться за принципом — "не мовчить, але й не заважає".

"Кремль не хоче мати справи з цією брудною, неоднозначною історією", — розповіло джерело в парламенті і підкреслило, що федеральному центру "зовсім не подобається" активність Рамзана Кадирова, але влазити в піар потенційного наступника чеченського голови там не планують.

Співрозмовник "Верстки", близький до адміністрації президента, каже, що "інакше як треш і п*здець" вручення нагород Кадирову-молодшому мало хто сприймає.

Адам Кадиров є наступником Рамзана Кадирова

Керівник руху "Адат". правозахисник Ібрагім Янгулбаєв впевнений, що Адам Кадиров є наступником Рамзана, а історія з Журавлем є частиною піару. За його словами, батько почав піарити Адама більше, ніж усіх свої дітей. Навіть старший син Кадирова Ахмат, якого раніше вважали його наступником, має бренд одягу Адама "К13".

На його думку, Кадирова-молодшого просувають як захисника ісламу, тому й була задумана акція з побиттям Микити Журавля. Але ефект, на який вони очікували, не вдався, суспільство розкритикувало дії Адама Кадирова.

"Багато хто і так сміється над самим Кадировим і над його дітьми і після цієї історії теж почали жартувати, що це, мовляв, просування його сина. Але ефект, якого вони очікували, що Адама всі будуть піднімати, — не вийшов ", — говорить правозахисник.

Депутат Держради Татарстану Азат Хамаєв навіть заявив на засіданні держоргану: "У якому правовому полі ми живемо? Глава суб'єкта РФ за побиття людини надає звання героя своєму синові".

Нагадаємо, що син глави Чечні Рамзана Кадирова побив в СІЗО Грозного жителя Волгограда Микиту Журавеля, який спалив Коран на тлі мечеті.

Сам Адам Кадиров впевнений у своїй безкарності. На тлі скандалу про побиття в своєму Інстаграм він зробив зухвалу публікацію.