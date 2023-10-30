Помилився двічі: Трамп знову заявив, що в Угорщини спільний кордон із Росією (відео)

На мітингу в штаті Айова Дональд Трамп заявив, що Угорщина межує з Україною і РФ.

Колишній очільник Сполучених Штатів Дональд Трамп уже не вперше стверджує, що Угорщина і Росія стикаються географічно. З таким твердженням Трамп виступив на мітингу в штаті Айова.

У неділю, 29 жовтня, Трамп виступив перед своїми прихильниками, продовжуючи свою передвиборчу кампанію в надії на ще один президентський термін. Проте зміст промови Трампа підкреслив його обмежене знання географії Східної Європи.

"Віктор Орбан, хтось коли-небудь чув про Віктора Орбана? Він голова Угорщини. Угорщина межує як з Україною, так і з Росією", — сказав Трамп.

Це вже вдруге за короткий час Трамп помилково заявив, що Угорщина має кордон із РФ.

Нагадаємо, 24 жовтня Дональд Трамп заявив, що РФ вкрала "супер-пупер" ракету у США і побудувала власну.

23 жовтня ЗМІ писали, що Трамп обговорював з австралійським мільярдером приватні розмови з президентом Зеленським.