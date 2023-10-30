"Знайдено пачки грошей": у Франції заарештовано російського олігарха Олексія Кузьмічова, — ЗМІ

Мільярдер, який володіє яхтами і нерухомістю у Франції, потрапив під санкції з початку війни в Україні. За інформацією журналістів, на його віллі в Сен-Тропе і в його будинку в Парижі відбулися обшуки, до яких було залучено 60 правоохоронців, знайдено пачки грошей.

У Франції 30 жовтня поліція затримала російського олігарха Олексія Кузьмічова у справі про відмивання грошей. У місцях його проживання було проведено обшуки, повідомляє Le Monde.

Національна фінансова прокуратура (ПНФ) підтвердила журналістам інформацію, що "обшуки проводили в різних місцях": на віллі олігарха в Сен-Тропе (департамент Вар — ред.), а також у "паризькому будинку" олігарха, що розташований у 7-му окрузі столиці Франції.

Як стверджує видання, Олексія Кузьмічова, співакціонера консорціуму "Альфа-Груп", що володіє Альфа-банком, європейська влада розглядає як "одного з найвпливовіших людей у Росії". Санкції теоретично забороняють присутність фізичних осіб у європейських країнах, проте джерело, близьке до олігарха, вказує Le Monde, що Кузьмічов уже перебував у Франції на момент внесення його до санкційного списку.

В обшуках було задіяно шістдесят осіб, зокрема співробітники поліції з Центрального управління по боротьбі з корупцією та фінансовими і податковими правопорушеннями (OCLCIFF), відповідальні за розслідування, а також близько сорока поліцейських з рейду і BRI (префектура поліції, паризька бригада розшуку і реагування — ред.). За даними журналістів, його нерухомість у Сен-Тропе на Лазурному березі в департаменті Вар, займає понад два гектари. Там було виявлено пачки грошей.

Хто такий Олексій Кузьмічов

Олексій Вікторович Кузьмічов — російський підприємець, один із контролюючих акціонерів-засновників інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп". 2022 року в рейтингу російських мільярдерів Forbes посів 20-те місце, його статки оцінювали в $6 млрд. Має громадянство Кіпру. У нього добре налагоджені зв'язки з президентом РФ. Старша дочка Володимира Путіна Марія керувала благодійним проєктом "Альфа-Ендо".

Олексій Кузьмічов Фото: Вiкiпедiя

За підтримку російської війни проти України перебуває під персональними міжнародними санкціями США, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Австралії, України, Нової Зеландії. З 15 березня 2022 року його занесли до санкційного списку всіх країн Європейського союзу.

Нагадаємо, 23 жовтня повідомлялося, що США хочуть конфіскувати яхту російського олігарха Керімова. За інформацією американського Мін'юсту, вартість супер'яхти Amadea перевищує 300 мільйонів доларів.