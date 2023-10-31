"Звинувачувати Україну це — абсурд": Держдеп відповів на заяву Путіна про погроми в Дагестані

Речник Держдепу Метью Міллер також закликав Росію до відповідальності за заворушення в аеропорту Махачкали проти ізраїльських пасажирів.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер відкинув звинувачення Російської Федерації про нібито причетність України до антиєврейських погромів в аеропорту Махачкали, що в Дагестані, напередодні. Про це він заявив 30 жовтня під час брифінгу.

"Я бачив відео, як, думаю, і ви, мені це виглядало як погроми. Ми закликаємо російську владу публічно засудити ці насильницькі протести, щоб притягнути до відповідальності всіх залучених і щоб переконатись у безпеці ізраїльтян і євреїв у Росії", — заявив Міллер.

Речник Держдепу також відповів на заяви Росії про нібито причетність України до тих подій: "Я бачив їхні коментарі зі звинуваченнями України — це абсурд, очевидно".

Заворушення в аеропорту Махачкали: що відомо

29 жовтня у вечері в столиці Дагестану відбулися надзвичайні події. Місцеві мешканці почали штурмувати аеропорт через рейс, який прилетів з Тель-Авіву. У літаку нібито перебували "біженці з Ізраїлю". Деякі з протестувальників вибігли на злітну смугу аеродрому.

Фото: Telegram

Також вони в руках тримали плакати, на яких були написані різні гасла: "Дітовбивцям — немає місця в Дагестані" та "Ми проти єврейських біженців". Бунтівники зупиняли всі автомобілі, які намагалися покинути територію аеропорту. Влада Махачкали після цього почала глушити інтернет по всій території летовища, щоб не дати учасникам заворушень координувати подальші дії.

Пізніше стало відомо, що нападників було близько 1500 осіб. Розганяти їх почали через кілька годин після початку подій, розповіли медіа. Внаслідок дій поліції та заколотників отримали поранення близько 20 людей. Серед постраждалих — дев'ять поліцейських.

Нагадаємо, 30 жовтня Путін заявив про "причетність" України до бунту в Дагестані. За словами російського президента, заворушення в аеропорту Махачкали інспіровані через соціальні мережі на території України, а західні спецслужби нібито беруть у цьому участь.