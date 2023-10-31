Кадиров наказав "стріляти в лоба" всім учасникам заворушень у Чечні

Очільник Чечні впевнений, що Дагестан, у якому напередодні сталися антиізраїльські погроми, "став жертвою маніпуляцій Заходу".

Глава Чечні Рамзан Кадиров на тлі подій в Дагестані наказав силовикам стріляти в протестувальників, які беруть участь в несанкціонованих мітингах. Про це він сказав на нараді уряду Чечні 31 жовтня, передає Nexta.

"Якщо в нас хоч одна людина вийде на несанкціоновані заворушення, затримати та посадити її. Або зробіть три попереджувальні постріли у повітря і після цього, якщо людина не виконує вимоги закону, — четвертий постріл зробіть у лоба. Більше не вийдуть. Це мій наказ", — заявив Кадиров.

У своєму телеграм-каналі з приводу подій в Дагестані він заявив, що "братній народ Дагестану" став жертвою маніпуляцій Заходу, бо молодь не порадилася зі старійшинами.

"Завдали шкоди самим собі, своїй республіці. Впевнений, на той час були звернення серед авторитетних дагестанців з роз'ясненням безглуздості подібної акції та маніпуляції з боку Заходу, але вони не були почуті. І що зрештою?", — написав Кадиров.

Нагадаємо, що глава Чечні Рамзан Кадиров не може утримувати баланс між Кремлем і своїми прихильниками у власній республіці. Кремль підтримує "ультранаціоналістичну російську православну релігію", тоді як Кадиров — прихильник ісламських цінностей.

Раніше повідомлялося, що син глави Чечні Рамзана Кадирова міг побити в СІЗО Грозного Микиту Журавеля, який у Волгограді спалив Коран на тлі мечеті.