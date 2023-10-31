"Ховав зброю у схованці": у РФ заявили, що спіймали "координатора" замаху на Царьова

За словами пропагандистів, координатором замаху на Царьова є 46-річний житель Ялти, який нібито "за завданням СБУ" організував стеження за колаборантом.

Федеральна служба безпеки Росії оголосила про затримання особи, імовірно пов'язаної з організацією замаху на Олега Царьова, якого звинуватили у зраді та співпраці з ворожими структурами. Про це повідомляє російське видання "РИА-Новости".

За даними, наданими Федеральною службою безпеки Росії, результати розслідування вказують на те, що 46-річний житель Ялти, за ймовірними даними, виступав у ролі координатора замаху на Олега Царьова. Згідно з цими даними, він нібито здійснював стеження за колаборантом за завданням Служби безпеки України.

У джерелі заявили, що затриманий у Ялті обладнав схованку із засобами ураження, які надалі застосовував під час "замаху". При цьому підозрюваний нібито дав "зізнавальні свідчення про свою співпрацю з СБУ".

Чоловік нібито заявив, що його "завербували" в січні 2023 року. У лютому він влаштувався працювати в ялтинський санаторій, де проживав колаборант. Координатор отримував вказівки зі збору інформації для підготовки замаху, даних про пересування і місцезнаходження Царьова, а також із підбору місць для зберігання зброї.

Повідомляється, що під час проведення обшуку в підозрюваного, імовірно, було виявлено готовий до використання саморобний вибуховий пристрій, компоненти для його складання, засоби зв'язку з особами, які, імовірно, є його кураторами, а також фотографії Олега Царьова, схеми доступу до місць його перебування і роботи.

Також російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що зараз стан здоров'я Царьова лікарі оцінюють як задовільний, а "загрози життю немає".

Замах на Олега Царьова: що відомо

Про замах на Царьова стало відомо вранці 27 жовтня. РосЗМІ повідомляли, що біля його будинку в окупованій Ялті посеред ночі помітили машину швидкої допомоги з увімкненими "маячками". Спочатку повідомляли про напад із ножем, проте пізніше з'явилася інформація про вогнепальне поранення.

Як з'ясувалося, замах на колишнього народного депутата України Олега Царьова є спланованою спецоперацією Служби безпеки України. Неназване джерело повідомило, що політик давно був у "списку зрадників", які мають понести відповідальність за злочини проти України. Інформатор зазначив, що екснардеп Царьов — законна мета.

Нагадаємо, що Олег Царьов заявляв, що ЗС РФ свідомо б'ють по цивільних об'єктах, бо не можуть дістати представників влади України.