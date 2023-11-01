Північна Корея закриває свої диппредставництва по всьому світу, — Reuters

На думку аналітиків, закриття дипломатичних представництв Пхеньяном свідчить про проблеми не лише в економіці країни, а насамперед у сфері міжнародних санкцій.

Корейська Народно-Демократична Республіка готова закрити 12 дипломатичних представництв у всьому світі, зокрема в Іспанії, Гонконзі та низці країн Африки. Про це повідомляє Reuters.

На думку аналітиків, це є ознакою того, що міжнародні санкції проти Північної Кореї, які змушували цю ізольовану країну заробляти гроші за кордоном, усе-таки запустили тенденцію до відсторонення Пхеньяну від глобального співробітництва. Це, своєю чергою, позначиться на послабленні економіки країни.

"Закриття посольств КНДР підготувало ґрунт для того, що може стати одним із найбільших зовнішньополітичних потрясінь країни за останні десятиліття, що вплине на дипломатичну взаємодію, гуманітарну роботу в ізольованій країні, а також на можливість отримання незаконних доходів", — написав Чад О'Керролл, засновник північнокорейського вебсайту NK Pro.

Зі свого боку, Міністерство об'єднання Сеула, яке опікується міжкорейськими справами, заявило, що закриття диппредставництв Пхеньяном відображає не просто вплив міжнародних санкцій, спрямованих на обмеження фінансування ядерних і ракетних програм КНДР.

"Схоже, що вони йдуть, оскільки їхній бізнес із заробляння іноземної валюти застопорився через посилення санкцій міжнародної спільноти, що ускладнює подальше утримання посольств. Це може бути ознакою складної економічної ситуації в Північній Кореї, де важко підтримувати навіть мінімальні дипломатичні відносини з традиційно дружніми країнами", — йдеться в заяві південнокорейського міністерства.

Зовнішньополітичні зв'язки КНДР — що відомо

За даними Міністерства об'єднання, Північна Корея має офіційні відносини зі 159 країнами, але відкрито лише 53 дипломатичні місії за кордоном, зокрема три консульства і три представництва (до того, як КНДР залишила Анголу й Уганду).

Проте вже в понеділок, 30 жовтня, Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що посли КНДР нанесли "прощальні візити" керівництву Анголи та Уганди, а місцеві ЗМІ в цих країнах повідомили про закриття посольств Північної Кореї.

Північна Корея також закриє своє посольство в Іспанії, а її місія в Італії займатиметься справами в сусідній країні, повідомило південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

Нагадаємо, стало відомо, що, на думку експертів, Північна Корея має величезну кількість артилерії. У вересні вантажі з КНДР стали прибувати залізницею на склади до Краснодарського краю, а північнокорейські снаряди дали змогу російській армії перейти в наступ на сході України.

Раніше Кім Чен Ин заявив, як повідомляв Фокус, що Третя світова війна "ось-ось почнеться". На думку Пентагону, ядерна програма КНДР набула нової актуальності після ухвалення у 2022 році закону, що дозволяє Північній Кореї превентивне застосування ядерної зброї.