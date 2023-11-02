"Купує громадян": Санду звинуватила Росію у втручанні у вибори

За даними Маї Санду, за два місяці Москва відправила майже 5 мільйонів доларів "злочинним угрупованням", щоб вплинути на результат виборів у Молдові.

Президент Молдови Мая Санду заявила, що Російська Федерація вдається до підкупу молдовських громадян з метою домогтися перемоги певних партій на місцевих виборах. Про це пише Reuters 1 листопада.

Повідомляється, що Санду засудила російське вторгнення в Україну, а також звинуватила Москву в спробі повалити владу в Молдові. За її словами, за два місяці РФ витратила майже 5 мільйонів доларів на підтримку діяльності "злочинних угруповань".

Санду згадала про те, що раніше Росія вже займалася підкупом представників влади її країни. За словами журналістів, ідеться про корупційні скандали напередодні виборів 2020 року.

"У неї більше немає такої можливості. Тепер вона купує громадян Молдови. Кремль використовує різні категорії людей... Є люди, які працюють на Кремль і їдуть до Москви за грошима", — зазначила Санду.

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"Важливо, щоб кожен вийшов і проголосував за тих кандидатів, які проводитимуть проєвропейську політику Молдови та не створюватимуть перешкод на цьому шляху", — наголосила політик.

Нагадаємо, в інтерв'ю від 6 жовтня Мая Санду заявила, що заснована Євгеном Пригожиним ПВК "Вагнер" була причетна до розроблення плану з повалення влади Молдови. За її словами, що Євген Пригожин планував переворот на початку цього року.

Раніше, 26 жовтня, прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Молдові та її президентці Маї Санду доведеться заплатити за слова, які вона висловлює на адресу Російської Федерації.