У Росії стрімко зростає кількість злочинів із використанням зброї та вибухівки, — ЗМІ

Найбільше зростання збройної злочинності порівняно з аналогічним періодом минулого року спостерігається в областях, що межують із територією України.

У Бєлгородській області, що межує з Україною, кількість злочинів із використанням вогнепальної зброї та вибухових речовин із початку 2023 року зросла більш ніж у 17 разів. Про це повідомило видання "Верстка".

Зростання злочинів із використанням зброї та вибухових речовин у РФ

"Із січня до вересня 2023 року в Бєлгородській області зареєстрували на 1734,9% більше злочинів із використанням зброї та вибухових речовин, ніж за аналогічний період попереднього року", — ідеться в доповіді МВС РФ про рівень злочинності в країні.

Російське відомство не наводить точної кількості злочинів за областями, але загалом по Росії за дев'ять місяців поточного року таких злочинів було скоєно 4 152.

Стрімке зростання збройної злочинності порівняно з аналогічним періодом минулого року спостерігається і в сусідніх із Бєлгородською областях:

Курська область — кількість злочинів зросла на 607,4%;

Брянська область — зростання злочинів на 410,3%.

У доповіді наголошується, що в інших регіонах цей показник зріс не більше ніж на 116,7 %. З такими цифрами на четвертому місці опинився острів Сахалін.

Тенденція зростання збройної злочинності в РФ зберігається не перший рік, проте цифри не були такими значними.

За інформацією ЗМІ, торік у РФ зафіксували зростання злочинів із використанням зброї та вибухівки на 29,7 % порівняно з 2021 роком.

У 2022 році трійка найзлочинніших регіонів мала такий вигляд:

Курська область — зростання на 675%; Бєлгородська область — зростання на 213%; Москва — зростання на 203%.

Незаконний обіг зброї в Росії

Бєлгородська область у 2023 році також очолила антирейтинг російських регіонів за незаконним обігом зброї. Кількість таких злочинів, зафіксованих МВС Росії, за рік зросла на 73,9%.

У цій категорії злочинів до топ-3 увійшли Республіка Хакасія (зростання на 58,3%) і Костромська область (зростання на 34,7%).

Водночас торік МВС відзвітувало про зниження кількості виявлених злочинів, пов'язаних із незаконним обігом зброї, на 7,3% порівняно з 2021 роком.

Варто зазначити, що статистика щодо незаконного обігу зброї не відображає повної картини. Ці цифри враховують тільки ті злочини, про які стало відомо правоохоронним органам, і за якими офіційно були заведені кримінальні справи.

Нагадаємо, від рук росіян, які воювали в Україні, померли вже 27 громадян РФ. За перші дні жовтня колишні найманці вже встигли вбити на батьківщині трьох людей, одна з жертв — 4-річна дитина.

Раніше Фокус писав, що "вагнерівець", який повернувся з війни в Україні, убив 6 осіб. У російській глибинці колишній найманець і його товариш підозрюються в масовому вбивстві і спробі спалити будинки жертв, щоб приховати сліди злочину.