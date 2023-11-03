Повінь в Італії: у Тоскані загинули п'ятеро людей (відео)

Унаслідок раптової повені в Тоскані 48 тисяч людей залишилися без електрики. Влада Італії оголосила в регіоні надзвичайний стан.

Річки вийшли з берегів в італійському регіоні Тоскана після проливного дощу, спричиненого штормом Кьяран. Місцева влада повідомила в п'ятницю, 3 листопада, що внаслідок повені загинуло щонайменше п'ятеро людей. Про це повідомляє агентство Reuters.

Повінь у Тоскані

Були побоювання, що річка Арно може затопити історичне місто Флоренцію після того, як сусідні з нею міста були затоплені. Але глава регіону Еухеніо Джані заявив, що вода припинила підніматися ще до полудня, і Флоренції поки що ніщо не загрожує.

Повінь у Тоскані

Поруч із містом Пістойя обвалився міст, унаслідок чого загинуло двоє людей. Ще одна людина загинула в місті Розіньяно.

За даними італійських ЗМІ, двома іншими жертвами стали літні люди, які проживають у невеликому містечку Монтемурло.

Повінь у Тоскані

Італійський уряд оголосив надзвичайний стан і виділив 5 мільйонів євро для допомоги найбільш постраждалим населеним пунктам.

Близько 48 000 осіб у регіоні залишилися без електрики, повідомив на прес-конференції в п'ятницю віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні.

Повінь у Тоскані

Губернатор Тоскани Джані заявив, що в регіоні ніколи не випадало такої кількості опадів за такий короткий проміжок часу.

"Те, що сталося вночі в Тоскані, має чітку назву — зміна клімату", — написав він у соціальній мережі X.

Повінь у Тоскані

Нагадаємо, названо 20 країн, які опинилися в зоні ризику смертельної повені. Дослідники виявили, що зміни клімату розширюють зони небезпеки катаклізмів, у найближчому майбутньому в небезпеці можуть опинитися ще більше людей.

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