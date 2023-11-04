"Занадто докладно висвітлював": гендиректора ТАСС могли звільнити через заколот Пригожина, — ЗМІ

За інформацією російських чиновників, 24 червня Сергій Михайлов міг полетіти з Москви, що не сподобалося керівництву Кремля. Прессекретар Путіна відкинув версію, що звільнення пов'язане з червневими подіями.

Генерального директора російського видання ТАСС Сергія Михайлова могли звільнити за висвітлення військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Про це повідомляє The Moscow Times.

Про те, що главу російського засобу масової інформації відсторонили від посади після червневих подій у Росії, розповіли п'ять джерел. Одне з них є високопоставленим співробітником ТАСС, а інші пов'язані з державними структурами. Вони погодилися дати коментар лише на умові анонімності, адже бояться кримінального переслідування.

Військовий заколот Пригожина: покарання від Кремля

Зазначається, що Сергій Михайлов став першим цивільним чиновником, який був "покараний" після спроби державного перевороту. Основна претензія була в тому, що видання надмірно висвітлювало події військового заколоту, адже в Кремлі спершу вважали за краще мовчати. Ба більше, вранці 24 червня журналісти одними з перших опублікували світлини бійців ПВК "Вагнер" у Ростові-на-Дону, а це було доказом, що вони зайняли центр міста та заблокували місцевий штаб.

"ТАСС занадто докладно й оперативно все це висвітлював. Якесь божевілля у них сталося. Забули, що їхнє головне завдання не в тому, щоб повідомляти новини. А щоб створювати для Кремля ідеологічно правильний наратив", — заявив чиновник із російського уряду.

Ба більше, одне з джерел розповіло, що перший заступник глави адміністрації президента Олексій Громов, який курирує російські ЗМІ, "був просто розлючений".

Військовий заколот Пригожина: гендиректор ТАСС полетів із Москви

Причиною для звільнення стало те, що Сергій Михайлов полетів із Москви в той момент, коли техніка та особовий склад ПВК "Вагнер" рухалися до столиці, зазначають у матеріалі. Тоді з аеропортів стрімко відлітали бізнес-джети чиновників і бізнесменів.

Після цього спецслужбам могли наказати з'ясувати, хто 24 червня справді покидав територію Москви і Росії, щоб "покарати їх за непристойний вчинок", зазначає джерело.

"Він полетів. Але йому зателефонували і сказали терміново повернутися. Потім усім говорив, що була заздалегідь запланована поїздка. Але кому це цікаво?" — розповідає давній знайомий колишнього гендиректора ТАСС.

Звільнення гендиректора ТАСС: реакція Михайлова

Сам Сергій Михайлов у коментарі The Moscow Times розповів, що в ті дні був нібито у своєму кабінеті, але вранці йому довелося виїхати.

"Жодних претензій до роботи ТАСС ніколи за 11 моїх років не було", — розповідає він.

Відставка гендиректора ТАСС стала шоком для його підлеглих, адже 5 липня, коли й могло статися звільнення, ніхто не підозрював, що віцепрем'єр Росії Дмитро Чернишенко їм оголосить про призначення нового керівника.

Новим главою видання став заступник гендиректора державного ВГТРК і колишній прессекретар виборчого штабу російського президента Андрій Кондрашов.

"Михайлов не збирався йти в той момент. Він просив його звільнити від обов'язків раніше. Тому що потрапляння в санкційний список його сильно вразило — він сибарит, любить погуляти європейськими ресторанами. Але начальство його не відпустило. Тому він спокійно працював далі", — розповідає один із його знайомих. Співробітник ТАСС також поділився, що в нього були робочі завдання на кінець 2023 року, тому звільнятися він точно не збирався.

Звільнення гендиректора ТАСС: коментар Кремля

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі журналістам заявив, що версія зі звільненням через військовий заколот ПВК "Вагнер" нібито не відповідає дійсності, однак більше подробиць із цього приводу не прозвучало.

Нагадаємо, 13 липня повідомлялося, що після заколоту, організованого засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, у РФ почалися чистки серед вищих військових чиновників, яких підозрюють у причетності до бунту.