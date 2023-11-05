"Це джихад проти всього Заходу": експерт попередив про ризик терактів у Європі, — Bild (відео)

За повідомленнями ЗМІ, на демонстрації на підтримку сектору Газа в німецькому місті Ессен, ісламісти вимагали створення халіфату в Німеччині.

У Німеччині вже кілька днів проходять ісламістські та антисемітські демонстрації. Особливо лякаючим був марш у місті Ессен. Радикальні ісламісти зібралися там під приводом солідарності із сектором Газа і розмахували плакатами зі згадкою ІДІЛ і Талібан. Через деякий час після початку демонстрації під вигуки "Аллах Акбар" ісламісти закликали до проголошення халіфату в Німеччині. Про це пише видання Bild.

Еран Лахав, експерт з ісламізму в аналітичному центрі "Форум оборони і безпеки Ізраїлю", розповів виданню, що багатьох "друзів палестинців" цікавить не сектор Газа, а релігійна війна з невірними — джихад. І найбільш радикальні ісламісти використовують війну на Близькому Сході як привід для розширення своєї влади.

Демонстрація ісламістів в Ессені, Німеччина

Лахав, який багато років вивчає ісламістські угруповання, каже, що ісламісти в Європі знову на підйомі.

"Терористи надихають один одного. ХАМАС був натхненний ІДІЛ на напад на Ізраїль. Тепер ІДІЛ використовує атаку ХАМАС, щоб залучити нових послідовників і мобілізувати своїх членів", — пояснив Лахав.

Експерт попередив, що сламістські терористичні угруповання "вже закликають у соцмережах повстати проти євреїв і християн", яких вони називають "хрестоносцями".

"Це не палестинська війна, а ісламська війна", — підкреслив Лахав.

Він також застеріг від того, щоб недооцінювати небезпеку демонстрацій під прикриттям палестинської солідарності.

"Послухайте, що кричать на демонстраціях у Німеччині. Так, ви чуєте "Вільна Палестина". Але це щось більше. Вони кричать "Такбір" і "Аллах Акбар". Для них Ізраїль — лише перший крок у цій війні. Ізраїль є лінією фронту цієї війни, а решта піде за ним", — зазначив Лахав.

За інформацією Лахава, який моніторить публікації різних терористичних організацій у соцмережах, відзначається масове зростання закликів до насильства. Терористи публікують докладні інструкції, як заподіяти шкоду євреям і християнам. Лунають заклики атакувати "єврейські та християнські посольства", підпалювати синагоги і нападати на підприємства.

"Радикальні ісламісти бачать, який вплив справила атака ХАМАС на Ізраїль. Тому я думаю, що не виключені спроби повторити щось подібне в Європі. Звичайно, це буде інший сценарій, тому що в Європі, не можна просто захопити кілька міст і викрасти сотні людей", — каже Лахав.

На думку експерта, це будуть нестандартні напади і теракти, які матимуть на меті ще більше розхитати суспільство.

"Коли ХАМАС та інші терористичні організації оголошують джихад, він спрямований не тільки проти євреїв. Це спрямовано проти всього західного світу", — підкреслив Лахав.

Нагадаємо, Сорос виділив на підтримку протестів проти Ізраїлю 15 млн доларів. За інформацією журналістів, фінансування діяльності активістів здійснювалося через благодійну організацію Tides Center. За ці кошти проводилися мітинги палестинських "правозахисних груп", які виступали проти дій Ізраїлю після 7 жовтня.

Раніше Фокус писав, хто виступив за і проти атаки ХАМАС на Ізраїль. Ісламські країни Іран і Афганістан виступили з радикальним закликом взяти Єрусалим, а цивілізовані країни Заходу засуджують атаки терористів. США готові робити все для захисту Ізраїлю і попереджають про тривалу військову кампанію.