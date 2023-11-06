Помститься критикам: Трамп погрожує притягнути до суду противників у разі перемоги на виборах, — WP

Журналісти зазначають, що колишній очільник Білого дому планує запустити судовий процес щодо Джо Байдена та його родини. Якщо Трамп стане президентом — він призначить спеціального прокурора у цій справі.

Колишній президент США Дональд Трамп уже визначився з тим, кого він планує притягнути до суду в разі його перемоги у виборах. У цьому числі опинилися колишні чиновники з його адміністрації. Про це повідомляє видання The Washington Post.

Якщо Трамп виграє вибори, він має намір усунути своїх критиків, зміцнити свій контроль над Міністерством юстиції і розгорнути збройні сили в день інавгурації.

Трамп уже зараз каже, кого він хоче притягнути до суду. Це колишні чиновники його кабінету, які не приховують критики Трампа.

До списку осіб, яких Трамп планує притягнути до відповідальності в разі перемоги на виборах, входить колишній глава апарату Білого дому Джон Келлі, колишній прокурор Вільям Барр і колишній головнокомандувач генерал Марк Міллі. Крім того, Трамп висловив намір порушити справи проти чиновників із ФБР і міністерства юстиції.

Трамп хоче здійснити судове переслідування Байдена і його сім'ї. Якщо він стане президентом, він призначить спеціального прокурора, щоб зайнятися цією справою.

Шанувальники Трампа готуються до можливих заворушень у день інавгурації і розглядають використання армії для придушення протестів. У рамках цієї підготовки, вони розробляють план, що включає проєкти указів, які можуть бути використані для цієї мети.

Видання повідомляє, що Стівен Ченг, представник кампанії Дональда Трампа, не надав конкретної інформації про дії, які наразі обговорюються в їхній команді. Однак він підкреслив, що головною метою Трампа є перемога на праймеріз і пізніше в президентських виборах, а також усунення своїх політичних опонентів.

Як повідомлялося, Дональд Трамп вважається фаворитом президентської кампанії в таборі республіканців. Водночас він продовжує наполягати, що вибори 2020 року були в нього "вкрадені", а судові процеси в кількох штатах зі звинуваченнями в шахрайстві називає політичним переслідуванням.

Нагадаємо, що колишній президент США Дональд Трамп отримав 62% голосів за підсумковим опитуванням на Конференції консервативних виборців США (CPAC) в Орландо, Флорида, і випереджає чинного президента Джо Байдена на 3-10%.