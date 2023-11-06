Визнали Крим та Донбас Україною: у Росії поширили "несподівану" карту (фото)

На карті, яку показали на одному та російських офіційних сайтах, Донбас і Крим були показані як територія України. Також був відсутній Калінінград.

Державні збори Республіки Саха, також відомої як Якутія, опублікували карту, на якій тимчасово окуповані території України не входять до складу Російської Федерації. Про це стало відомо з офіційного сайту відомства.

На сайті "Сахапарламент", у статті, опублікованій 4 листопада, присвяченій Дню народної єдності, можна побачити кордони Росії, які не враховують тимчасово окуповані території України та, крім того, виділяються особливості, пов'язані з Калінінградською областю.

У матеріалі "Депутати про День народної єдності" була карта-ілюстрація, де країна-агресор мав міжнародно визнані кордони — тобто без додавання територій України, тимчасово окупованих російською армією.

Цікаво, що Калінінградської області, яка відокремлена від решти території РФ, на цій карті теж не було.

У Росії поширили "несподівану" карту

Нагадаємо, 23 травня Володимир Путін запустив новий фейк про Україну. Президент Росії вважає, що до створення Української радянської соціалістичної республіки (УРСР) 1919 року українці ніколи не мали власної держави. Путін також наполягав на тому, що територія сучасної України свого часу входила до складу Речі Посполитої, а потім населення цієї території нібито "попросилося до складу Московського царства".

Крім того, 21 грудня 2021 року Володимир Путін на пресконференції заявив, що Україну створив радянський державний діяч Володимир Ленін. На думку президента РФ, для цього (створення України) більшовики використовували "споконвічно російські землі".