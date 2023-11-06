Чеченський принц-переможець у договірних поєдинках: "Вікіпедія" жорстко пройшлася по сину Кадирова

Автор у "Вікіпедії" розповів про розвиток спортивної кар'єри Кадирова-молодшого, зокрема, як він фальшиво вигравав у змаганнях, а також, як отримував високі нагороди.

15-річного очільника відділу забезпечення безпеки глави Чеченської республіки Адама Кадирова потролили у Вікіпедії. Зміни в біографії Кадирова-молодшого оприлюднили на його сторінці у "Вікіпедії".

"Адам Кадиров — принц чеченський і очільник відділу забезпечення безпеки глави Чеченської республіки. Син князя чеченського Рамзана Кадирова і дружини його княгині Медні Кадирової Герой Чечні (2023). Отримав популярність завдяки участі в договірних матчах з боксу серед юніорів, а в 2023 році став фігурантом суспільного резонансу в зв'язку з побиттям Микити Журавля в темниці в місті Грозному", — йдеться в повідомленні.

Далі автор у "Вікіпедії" розповів про розвиток спортивної кар'єри Кадирова-молодшого. Зокрема, він розповів, як син Кадирова здобував перемоги на боксерських, кікбоксерських та інших турнірах — його суперники падали і не вставали після легких ударів, або взагалі майже не атакували. Або ж судді "відправляли в нокдаун" сильніших суперників.

Також автори згадали останню витівку Кадирова-молодшого — побиття у СІЗО підозрюваного у спаленні Корану Микити Журавля. Після цього "чеченський принц" отримав купу найвищих нагород і "важливу" посаду у службі безпеки республіки.

Нова інформація у "Вікіпедії" на момент виходу матеріалу кілька разів видалялася і поверталася.

Нагадаємо, що син глави Чечні Рамзана Кадирова 15-річний Адам Кадиров у такому віці вже посів "якусь" посаду в службі безпеки глави Чечні.

Раніше повідомлялося, що Адам Кадиров вважає себе абсолютно безкарним і на тлі скандалу про побиття в своєму Інстаграм він зробив зухвалу публікацію.