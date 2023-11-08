"Шойгу обіцяв": у Москві дружини мобілізованих провели 5-хвилинний пікет (фото, відео)

Свої вимоги росіянки передали головному комуністу Росії Геннадію Зюганову та голові "Руху на підтримку армії" Віктору Соболєву, після чого розійшлися, заявивши, що "добилися максимуму".

У столиці Росії дружини мобілізованих російських військових вперше вийшли на пікет із вимогою повернути чоловіків додому. Про це повідомляють "Важные истории".

На Театральній площі в Москві близько 30 родичок окупантів розгорнули плакати з вимогою провести ротацію військовослужбовців.

У цей час там проходив мітинг Комуністичної партії Російської Федерації, присвячений 106-м роковинам Жовтневої революції. За інформацією російського медіа, пікет тривав трохи більше п'яти хвилин.

У Москві дружини окупантів організували акцію протесту

"Все як Шойгу обіцяв, так і буде": оприлюднили відео з акції росіянок

Свої вимоги росіянки передали головному комуністу Росії Геннадію Зюганову та голові "Руху на підтримку армії" Віктору Соболєву, після чого розійшлися, заявивши, що "добилися максимуму".

"Потім підійшла поліція, вони викликали головного організатора і нас відвели убік. До нас підійшов Зюганов, і ми домовилися, що після покладання квітів у Мавзолею передамо наше звернення", — розповіла одна з учасниць акції.

У Москві дружини окупантів організували акцію протесту

Російське видання ASTRA опублікувало кадри з жінками, котрі прийшли на мітинг КПРФ.

На відео чутно, як одна з родичок мобілізованих розмовляє із Зюгановим. Жінка вторгнення Росії на територію України підтримує, але вважає, що за чоловіків, які "там уже рік" мають заступитися.

"Я не проти "СВО". Я проти того, що хлопці постійно там. Хлопці після одужання знову ж таки їдуть туди. Кульгаві, косі. Я, звісно, ​​все розумію. Але невже у нашій країні немає здорових хлопців? Чому поранили-повернулися? Я вважаю, що всі повинні скуштувати і всі повинні сходити. Якщо це мобілізація для всіх, значить усі мають бути там", — заявила одна із дружин.

Ще одна учасниця акції заявила, що дружинам окупантів уже не хочеться навіть грошей і нагадала, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу нібито обіцяв ротацію чоловікам, які воюють зараз в Україні.

"Все, все, все! Як Шойгу обіцяв, так і буде. Я йому нагадаю", — заявив Соболєв.

Нагадаємо, раніше російське видання "Лента.ру" повідомило, що через наплив дружин мобілізованих росіян, які приїжджають на побачення з окупантами, різко зросла оренда житла на тимчасово окупованих територіях України.