Шпигував на користь Росії: у Латвії суд виніс вирок екс-депутату Сейму

За даними журналістів, Яніс Адамсонс передавав закриту інформацію ФСБ, а також російському громадянину і колишньому співробітнику КДБ Геннадію Сілонову.

Колишнього депутата Сейму Латвії Яніса Адамсонса Ризький міський суд засудив до 8,5 років позбавлення волі та пробаційного нагляду за шпигунство на користь Російської Федерації, шахрайство та незаконне зберігання вогнепальної зброї. Про це пише LSM 9 листопада.

Повідомляють, що обвинувачений систематично займався збором закритої інформації, яку потім передавав ФСБ, а також російському громадянину і колишньому співробітнику КДБ Геннадію Сілонову.

За словами судді Ерленса Ернстсонса, Сілонов збирав дані про функціонування латвійських держустанов, правоохоронних органів, оборонної системи та органів державної безпеки. Його засудили до семи років і шести місяців позбавлення волі та двох років пробаційного нагляду.

Обидва обвинувачені не визнають своєї провини та мають намір оскаржити рішення суду.

Як зазначають журналісти, Яніс Адамсонс був затриманий за підозрою про шпигунство навесні 2021 року. Він працював у Комісії Сейму з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції.

Його посада не передбачала доступу до державної таємниці, проте він міг брати участь у засіданнях комісії з оборони, де озвучувалася інформація обмеженого доступу.

Нагадаємо, 24 жовтня ЗМІ повідомили, що керівник представництва Росії при Європейському Союзі Кирило Логвінов, імовірно, є російським агентом, який використовує дипломатичний статус як прикриття.

Раніше, 8 жовтня, журналісти повідомляли, що у Швейцарії діє приблизно 80 шпигунів із Російської Федерації — це приблизно 20% від загальної кількості російських агентів, які зараз перебувають у Європі.