"Загроза безпеці": 20% російських шпигунів у Європі живуть у Швейцарії, — ЗМІ

За даними журналістів, уряд країни не вдається до санкцій у вигляді висилки дипломатів, намагаючись зберегти контакти з Кремлем.

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У Швейцарії діє приблизно 80 шпигунів із РФ — це приблизно 20% від загальної кількості російських агентів, які зараз перебувають у Європі, повідомляє швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung із посиланням на інформацію розвідувальної служби Швейцарії.

Європейські країни вживають активних дій, щоб протистояти мережі російської розвідки. Висилки російських дипломатів, які працюють у закордонних посольствах, почастішали від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну в лютому 2022 року.

Але традиційно нейтральна Швейцарія донедавна не вдавалася до таких рішучих заходів. За відомостями місцевих розвідвідвідомств, які у вересні було представлено парламенту, у країні зараз перебувають близько 80 агентів із РФ.

Швейцарське МЗС у коментарі журналістів підкреслило, що уряд країни не вдається до санкцій у вигляді висилки дипломатів. Повідомляється, що влада хоче зберегти канали зв'язку з РФ. Зазначається, що висилка дипломатів, якщо і проводиться, то непублічно, з міркувань внутрішньої безпеки.

Женева і Берн традиційно привертають увагу іноземних розвідок з тієї причини, що там розташовані штаб-квартири міжнародних організацій та компаній. Але останнім часом проблема російських шпигунів стала більш гострою і обговорюваною серед швейцарського істеблішменту.

"Ці іноземні агенти становлять загрозу для внутрішньої й зовнішньої безпеки Швейцарії", — заявив представник парламенту країни Фабіан Моліна.

Нагадаємо, що в Британії підозрюють у шпигунстві екскерівника Wirecard Яна Марсалека.

Також повідомлялося, що на британських островах затримали болгарських шпигунів, які працювали на агента російських спецслужб.