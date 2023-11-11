Рятував гроші: у Туреччині заарештували українця, який на смерть збив грабіжників, — ЗМІ (відео)

За даними журналістів, загиблі могли бути громадянами Туреччини та Азербайджану. Вони намагалися вкрасти сумку, в якій було 35 тисяч євро. Громадянина України після інциденту затримали.

У Туреччині заарештували громадянина України, якого пограбували. Він на своєму автомобілі на смерть збив зловмисників. Про це повідомляє місцеве видання Antalya Hakkinda 11 листопада.

Зазначається, що стався інцидент 10 листопада в районі Аланії. Українець, який займається електронною комерцією, пересувався з сумкою, в якій знаходилося 35 тисяч євро. Звідки їм було відомо про це — невідомо.

Зловмисники на мотоциклі під'їхали до його автомобіля, розбили бокове скло і почали погрожувати українцю. У результаті вони поцупили гроші та спробували втекти, але нічого не вийшло.

Дмитро Ц. почав їх переслідувати на своєму автомобілі і після 300 метрів погоні врізався в мотоцикл із грабіжниками. Вони з нього впали і від отриманих травм померли на місці.

За даними видання Antalya Hakkinda, грабіжниками були двоє громадян Азербайджану, проте в Alanya Gazetesi зазначили, що Мурат О. мав турецьке громадянство, а Ельнур Б. — азербайджанське.

Місцеві співробітники правоохоронних органів затримали українця на місці злочину і доправили в будівлю суду. Потім його заарештували і відправили до в'язниці. Яка його подальша доля — невідомо.

Нагадаємо, 1 листопада повідомлялося, що в Португалії заарештували російськомовного через мовну помилку. В одному з ресторанів Лісабона 36-річний турист намагався замовити фруктовий сік, однак виникли труднощі з перекладом, і офіціанту довелося викликати поліцію, адже його сприйняли як терориста.