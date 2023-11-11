У Хорватії глава Міноборони потрапив у смертельну ДТП: міністра відправили у відставку (фото)

За даними прессекретаря уряду Хорватії, життю Маріо Банозича нічого не загрожує, незважаючи на серйозні травми. Водій другого транспортного засобу помер на місці.

Міністр оборони Хорватії Маріо Банозич потрапив в автомобільну аварію і отримав серйозні травми. Про це пише Associated Press 11 листопада.

Зазначається, що ДТП сталася вранці на одній із доріг у східній частині Хорватії. Автомобіль, за кермом якого перебував 44-річний міністр, зіткнувся з мікроавтобусом, про що повідомили у відомстві та на державному телебаченні.

У Хорватії міністр оборони потрапив у ДТП, що призвело до жертви Фото: Twitter

Водій другого транспортного засобу помер на місці від отриманих травм.

"Ми висловлюємо співчуття родині загиблого", — заявив прессекретар уряду Марко Міліч.

Окремо було зазначено, що стан здоров'я Маріо Банозича не становить загроз для його життя, проте все ж він отримав серйозні травми. Лікарі діагностували забої голови та мозку. Він у свідомості, але перебуває під постійним наглядом лікарів.

Наразі планується провести розслідування з метою з'ясування обставин трагедії. За попередніми даними, цього ранку хорватський політик збирався на полювання, але ДТП змінила його плани.

ДТП із главою Міноборони Хорватії: звільнення

Через кілька годин після ДТП прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович ухвалив рішення відправити Маріо Банозича у відставку. Пов'язано це з аварією, яка призвела до смертельного результату, пише місцеве видання Index.

"Ви чули про обставини аварії, і ми висловлюємо співчуття і занепокоєння з приводу стану міністра, якого було госпіталізовано з важкими фізичними травмами", — заявив прем'єр-міністр Хорватії.

Найближчим часом обов'язки глави відомства виконуватиме держсекретар Здравко Якопо, після чого буде призначено нового міністра.

Нагадаємо, 24 серпня повідомлялося, що депутат Держдуми РФ і генерал Гурульов потрапив в аварію в центрі Москви. Помічник політика стверджує, що на вулиці Правди BMW виїхав на зустрічну смугу і врізався в Mercedes, за кермом якого був депутат.