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У Хорватії глава Міноборони потрапив у смертельну ДТП: міністра відправили у відставку (фото)

Артем Богомаз
Фото: Facebook | У Хорватії міністр оборони потрапив у ДТП, що призвело до жертви

За даними прессекретаря уряду Хорватії, життю Маріо Банозича нічого не загрожує, незважаючи на серйозні травми. Водій другого транспортного засобу помер на місці.

Міністр оборони Хорватії Маріо Банозич потрапив в автомобільну аварію і отримав серйозні травми. Про це пише Associated Press 11 листопада.

Зазначається, що ДТП сталася вранці на одній із доріг у східній частині Хорватії. Автомобіль, за кермом якого перебував 44-річний міністр, зіткнувся з мікроавтобусом, про що повідомили у відомстві та на державному телебаченні.

У Хорватії міністр оборони потрапив у ДТП, що призвело до жертви
Фото: Twitter

Водій другого транспортного засобу помер на місці від отриманих травм.

"Ми висловлюємо співчуття родині загиблого", — заявив прессекретар уряду Марко Міліч.

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Окремо було зазначено, що стан здоров'я Маріо Банозича не становить загроз для його життя, проте все ж він отримав серйозні травми. Лікарі діагностували забої голови та мозку. Він у свідомості, але перебуває під постійним наглядом лікарів.

Наразі планується провести розслідування з метою з'ясування обставин трагедії. За попередніми даними, цього ранку хорватський політик збирався на полювання, але ДТП змінила його плани.

ДТП із главою Міноборони Хорватії: звільнення

Через кілька годин після ДТП прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович ухвалив рішення відправити Маріо Банозича у відставку. Пов'язано це з аварією, яка призвела до смертельного результату, пише місцеве видання Index.

"Ви чули про обставини аварії, і ми висловлюємо співчуття і занепокоєння з приводу стану міністра, якого було госпіталізовано з важкими фізичними травмами", — заявив прем'єр-міністр Хорватії.

Найближчим часом обов'язки глави відомства виконуватиме держсекретар Здравко Якопо, після чого буде призначено нового міністра.

Нагадаємо, 24 серпня повідомлялося, що депутат Держдуми РФ і генерал Гурульов потрапив в аварію в центрі Москви. Помічник політика стверджує, що на вулиці Правди BMW виїхав на зустрічну смугу і врізався в Mercedes, за кермом якого був депутат.