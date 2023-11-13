У Тбілісі затримали двох іноземців із вибухівкою та прапором ІДІЛ, — ЗМІ

За даними журналістів, під час обшуку в затриманих виявили саморобні вибухові пристрої, електрошокери, підроблені закордонні паспорти і прапор "Ісламської держави". Громадянства підозрюваних не уточнюють.

Грузинська контррозвідка повідомила про затримання двох іноземців у столиці, у яких було виявлено саморобні вибухові пристрої та прапор угруповання ІДІЛ. Про це повідомляє видання"Новости-Грузия".

Центр боротьби з тероризмом при Службі державної безпеки Грузії заявив, що затримання відбулося під час розслідування інциденту з транспортуванням нелегальних мігрантів.

Операцію провели одночасно у двох місцях у Тбілісі. Під час обшуку в затриманих виявили вибухові речовини та саморобні вибухові пристрої, електрошокери, підроблені закордонні паспорти та прапор ІДІЛ.

Громадянства затриманих поки не розкривають.

Нагадаємо, 16 жовтня чоловік застрелив у центрі Брюсселя двох людей, які могли бути футбольними фанатами. Пізніше він опублікував відеозвернення, в якому заявив про приналежність до ІДІЛ і пояснив убивства "помстою за мусульман".

Раніше в Черкаській області затримали чоловіка, який влаштував стрілянину і поранив співробітника поліції. Правоохоронці вилучили в нього вогнепальну зброю, боєприпаси та гранату.