Травми рук і голови: ведмідь напав на російських газовиків у Якутії (відео)

На зображенні, до якого отримали доступ британські журналісти, видно відсутній шматок вуха, який ведмідь, судячи з усього, відірвав під час нападу.

На газовидобувному комплексі в Якутії бурий ведмідь, переслідуючи собак, переліз через паркан і проник на територію заводу, де накинувся на двох місцевих робітників, коли ті виходили з курилки. Про це пише The Daily Mail.

За даними російських ЗМІ, напад стався за 180 км від селища Вітим, а постраждали двоє співробітників "РусГазБуріння". МОЗ Республіки Саха (Якутія) оцінило стан постраждалих як середньої тяжкості.

Ведмідь на території заводу "РусГазБуріння"

Підсумком смертельно небезпечного зіткнення стали серйозні ушкодження голови та рук у постраждалих газовиків.

На знятому відео видно кілька собак, які охороняли табір, чути також, що людина, яка фільмувала, просить собак піти. Після цього на територію заходить ведмідь, судячи з усього, він переслідував собак.

Ведмідь на території заводу

Один зі співробітників комплексу вийшов із трейлера, а тварина несподівано з'явилася з-за мішків із хімікатами та напала на нього.

Напад ведмедя в Якутії

Одного з постраждалих ведмідь штовхнув на сніг. Інші намагалися відлякати хижака вогнегасниками.

Напад ведмедя в Якутії Напад ведмедя в Якутії Напад ведмедя в Якутії

Повідомляється, що двоє чоловіків курили у спеціально відведеному для цього приміщенні, коли побачили, що собаки за чимось женуться.

Одним із них був механік, який відчинив двері, щоб прогнати ведмедя, але той тут же на нього напав. На тлі загальної паніки деякі зі співробітників заводу спробували застосувати вогнегасники, сигнальні ракети та газові балончики, щоб відлякати тварину.

Жертва ведмедя

Зусилля в кінцевому підсумку увінчалися успіхом: ведмідь послабив хватку і залишив місцевого механіка в спокої. Але практично тут же його увагу привернув майстер заводу.

Напад ведмедя в Якутії Напад ведмедя в Якутії

Атака загалом тривала близько 20 хвилин, поки на допомогу не прийшов мисливець, який і застрелив ведмедя.

Постраждалим надали першу допомогу і на вертольоті доправили до лікарні.

На зображенні, до якого отримали доступ британські журналісти, видно відсутній шматок вуха, який ведмідь, судячи з усього, відірвав під час нападу.

Нагадаємо, що в Чорнобильському заповіднику помітили бурого ведмедя, якого війна не змусила піти.

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