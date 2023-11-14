Третій напад за тиждень: в Індії зграя мавп тероризує село, загинула дитина

Діпак Такор грав зі своїми друзями в невеликому населеному пункті Салкі в штаті Гуджарат, коли на нього напала зграя мавп. Люті примати стрибнули на дитину і потім впилися кігтями в шкіру в районі черевної порожнини.

В Індії мавпа жорстоко вбила 10-річну дитину, розпоровши черевну порожнину. Це був один із кількох нещодавніх випадків нападу в індійському селі, яке тероризує зграя мавп, повідомляє The Sun.

Діпак Такор грав зі своїми друзями в невеликому населеному пункті Салки в Гандінагері (індійський штат Гуджарат), коли на нього напала зграя мавп.

Спочатку люті примати стрибнули на Діпака, а потім впилися кігтями в шкіру в районі черевної порожнини.

Медики везли його в лікарню, але він помер, перш ніж йому змогли надати допомогу.

"Його кишківник був вирваний під час нападу. Він побіг до свого будинку, потім його доправили до лікарні, де після прибуття лікарі констатували смерть. Це третій напад мавп у селі за тиждень", — додав він.

Представник лісництва населеного пункту Салкі Вішал Чаудхарі запевнив мешканців села, що він зі своєю командою полює на хижих мавп-вбивць і вже протягом певного часу намагається зловити "велику зграю".

"За останній тиждень ми зловили двох лангурів і встановили клітки, щоб зловити ще одного. У селі мешкає велика зграя мавп, зокрема четверо дорослих, які брали участь у нападах протягом останнього тижня", — заявив місцевий чиновник.

Нагадаємо, що цього року мавпа викрала трирічну дівчинку і забрала її скелю. Випадок стався в Китаї. Тварина забрала дитину, коли батьки були зайняті роботою в полі.

Також повідомлялося, що одна з найотруйніших змій у світі пробралася до університету Австралії, але її вдалося спіймати досвідченому ловцю.