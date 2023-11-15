Суд дозволив: Трамп може брати участь у виборах президента США

Зупинити президентську кампанію колишнього лідера Білого дому міг один пункт конституції часів громадянської війни, але це не спрацювало. Суддя відхилив аргументи.

Суддя американського штату Мічиган ухвалив рішення, що 45-й президент США Дональд Трамп може залишитися у первинних бюлетенях штату президентських виборів-2024. Про це повідомляє Associated Press.

Пункт конституції часів громадянської війни про повстання не допоміг зупинити висунення кандидатури Трампа на вибори. Суддя претензійного суду Джеймс Редфорд відхилив аргументи про те, що роль ексочільника Білого дому у нападі на Капітолій США 6 січня 2021 року означала, що суд мав визнати його неправочинним на посаду президента.

"Рішення про те, чи є та чи інша подія повстанням і чи брав хтось участь у ньому, — це ще питання, що має з'ясовувати Конгрес, а не один судовий чиновник", — заявив Редфорд.

Справа Трампа — важливе про 14-ту поправку

Суд штату вдруге за тиждень відмовляється усунути Дональда Трампа від первинного голосування згідно з одним із положень 14-ї поправки, яка встановлює, хто може балотуватися на посаду президента.

14-поправка означає, що цього не може робити особа, яка, склавши раніше присягу як член Конгресу, або посадовець США, або член законодавчих зборів якогось штату, або виконавчий чи судовий посадовець, потім узяла участь у заколоті чи повстанні проти Сполучених Штатів або надала допомогу чи підтримку ворогам держави.

Раніше Верховний суд Міннесоти ухвалив рішення, що Трамп може залишитися в первинному голосуванні в цьому штаті, оскільки вибори є партійним змаганням, під час якого конституційне право на участь у виборах не є проблемою.

6 листопада у ЗМІ повідомили, що експрезидент США Дональд Трамп уже визначився з тим, кого він планує притягнути до суду в разі його перемоги у виборах 2024 року. Зокрема йшлося про колишніх чиновників з його адміністрації.