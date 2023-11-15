"Катастрофа і приниження": у Держдумі РФ оцінили пенсії росіян і похвалили США

За словами російського депутата Миколи Ареф'єва, РФ "принизливо відстає" від інших країн, незважаючи на те, що є "найбагатшою державою".

У Державній Думі Російської Федерації вперше за довгий час розповіли про складне становище російських пенсіонерів, які ледь виживають в умовах масштабного зростання цін і низьких пенсій. Суми виплат пенсіонерам відстають від європейських у кілька разів, повідомляє The Moscow Times.

За інформацією журналістів, пенсії росіян назвали "катастрофою" і "приниженням". Перший заступник голови комітету Держдуми з економічної політики Микола Ареф'єв повідомив, що пенсії в рази відстають від виплат у Європі та США: "Воно катастрофічно низьке... На жаль, наші пенсії відстають від пенсій європейських країн у п'ять-шість разів, не кажучи вже про США, про такі багаті країни, як Норвегія".

За його словами, РФ "принизливо відстає" від інших країн, незважаючи на те, що є "найбагатшою державою". Наприклад, середня пенсія у Франції близько 1400 євро, а в Росії — близько 140 євро.

Ареф'єв вважає, що на 16 000 рублів (6354 грн — ред.) середньої пенсії прожити неможливо. При цьому, політик жодних заходів для виправлення ситуації не запропонував. Майбутнім поколінням у Росії, ймовірно, буде складніше.

Пенсії українцям, які працювали в РФ

Після широкомасштабного вторгнення РФ фактично припинено документообіг і контакти між державними установами України та Росії. Тому підтвердження тривалості трудового стажу та суми заробітку тим, хто працював у Росії, хоче вийти на пенсію в Україні, стало неможливим.

Наразі ті українці, які проживали в РФ або в окупованих регіонах, а потім переїхали на підконтрольні Україні території, повинні мати підтвердження від Пенсійного фонду Росії, що країна-агресор не виплачує їм пенсії. Цього вимагає чинне законодавство.

Нагадаємо, 13 вересня повідомлялося, що РФ витратила на удари по Україні пенсії 500 тисяч росіян. У СтратКомі ЗСУ підрахували, що за цей час Росія витратила до ста мільйонів доларів на іранські безпілотники, якими атакувала територію України.