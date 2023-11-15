Потенційний кандидат: Каллас зацікавлена стати новим генсеком НАТО (відео)

Прем'єрка Естонії Кая Каллас підтвердила своє бажання, щоб її кандидатуру розглядали на роль генерального секретаря Альянсу. Вона складе конкуренцію прем'єру Нідерландів Марку Рютте й президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас висловила готовність розглянути можливість обійняти посаду генерального секретаря НАТО за наявності належної підтримки. Про це вона сказала під час оборонного форуму, організованого Politico.

На зустрічі обговорення Каю Каллас запитали про можливість розгляду її як потенційної кандидатки на посаду генерального секретаря НАТО після того, як Єнс Столтенберг піде з цієї посади.

Спочатку Кая Каллас уникла прямої відповіді, нагадуючи про те, кого неофіційно вважають основним кандидатом.

"Нещодавно я чула жарт, що "наступний генсек має бути з "нової" країни-члена НАТО, тобто яка 20 років у НАТО, це точно має бути людина з країни, яка витрачає 2% ВВП на оборону, і було б добре, якби це була жінка. Тому логічно, що це Марк Рютте", — сказала Каллас.

На пряме запитання про те, чи бажає вона, щоб розглядали її кандидатуру, Кая Каллас відповіла ствердно.

Нагадаємо, найімовірнішими кандидатами-спадкоємцями Столтенберга називають прем'єра Нідерландів Марка Рютте, який після виборів піде з посади, і президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, у якої також завершується каденція.

Що відомо про Каю Каллас

Кая Каллас — естонська юристка, політична й державна діячка. Чинна прем'єр-міністерка Естонії з 26 січня 2021 року. У минулому — депутатка Європейського парламенту в складі Альянсу лібералів і демократів за Європу (2014-2018) і парламенту Естонії (2011-2014, 2019-2021).

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російсько-українська війна виснажила запаси озброєнь країн НАТО. Він закликав наростити виробництво боєприпасів, яких потребують Збройні сили України.