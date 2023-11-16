Масштабна автотроща в Індії: рейсовий автобус злетів зі схилу, багато загиблих (фото)

Автобус злетів з дороги і пролетів 250 метрів вниз. Місцеві жителі самотужки змогли дістати з салону 17 людей.

В Індії в районі Дода з пагорба на швидкості вниз злетів автобус з пасажирами. На цей час відомо про щонайменше 38 загиблих. Про це пише місцеве видання Hindustan Times.

Рейсовий автобус прямував з Кіштвара в Джамму і мав здолати відстань у 200 км. Транспортний засіб злетів з дороги і впав 250 метрів вниз біля Трунгала в районі Ассар району Дода.

Поліція повідомила, що 17 людей витягли з автобуса та терміново доправили до найближчої лікарні.

"38 людей загинули і 17 отримали травми. Водій не впорався з керуванням, автобус з’їхав з дороги та покотився", — повідомили у поліції.

Місцеві жителі були одними з перших, хто відреагував на ДТП. Вони витягали вцілілих пасажирів. Деякі з них були у важкому стані.

На момент ДТП в автобусі було 55 пасажирів.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття загиблим.

Нагадаємо, що у Єгипті поліцейський розстріляв автобус із туристами з Ізраїлю. Унаслідок атаки загинули двоє ізраїльтян.

Раніше повідомлялося, що 21 людина загинула, 15 — дістали поранення внаслідок аварії рейсового автобуса, який впав з естакади в районі Местре поблизу Венеції. Загинули п’ятеро українців.