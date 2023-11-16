"Абсурд і провокація": у Китаї обурилися через те, що Байден назвав Сі "диктатором"

За словами журналістів, висловлювання Джо Байдена може підірвати домовленості, досягнуті на чотиригодинних переговорах із Сі Цзіньпіном у США.

У Китаї викликала невдоволення заява президента США Джо Байдена, в якій він охарактеризував китайського лідера Сі Цзіньпіна як диктатора. Це може вплинути на поточні переговори, що проходять у Сан-Франциско. Про це повідомляє видання Bloomberg.

За інформацією видання, Міністерство закордонних справ Китаю висловило обурення у зв'язку з висловлюванням Байдена. Представники китайського зовнішньополітичного відомства охарактеризували заяву президента США як "абсурдну" і "провокацію".

На думку Bloomberg, висловлювання Байдена можуть підірвати досягнуті угоди на чотиригодинних переговорах із Сі Цзіньпіном у США. Згідно із заявою американської сторони, лідери домовилися про спільну боротьбу з розповсюдженням хімічних речовин-прекурсорів фентанілу, відновлення високорівневих військових контактів і встановлення механізму прямих телефонних дзвінків між лідерами для вирішення будь-яких непорозумінь.

Байден назвав переговори з Сі Цзіньпіном "дуже конструктивними і продуктивними".

Після переговорів із китайським лідером президент США дав пресконференцію, під час якої у нього запитали, чи буде він і далі вважати Сі Цзіньпіна диктатором.

"Він диктатор у тому сенсі, що він керує комуністичною країною. Китайський уряд повністю відрізняється від нашого", — відповів Байден.

Раніше повідомлялося, що Джо Байден уперше за рік зустрівся із Сі Цзіньпіном. За словами китайського генсека, відносини США та Китаю — найважливіші двосторонні відносини у світі, які слід розглядати в ширшому контексті.