У Росії обвалилося два під'їзди багатоповерхового будинку, є жертва (фото, відео)

За даними рятувальників Астрахані, очевидець повідомив їм про тріщину на одній зі стін будівлі, після чого сталося обвалення. Більшість жителів вдалося своєчасно евакуювати, але частина з них може перебувати під завалами.

У російській Астрахані обвалилася частина житлового п'ятиповерхового будинку і під завалами можуть перебувати люди. Про це повідомив губернатор регіону Ігор Бабушкін у своєму Telegram-каналі 16 листопада.

За словами чиновника, сталося це на площі Привокзальній. На місце прибули співробітники оперативних служб, які повинні будуть впоратися з наслідками надзвичайної події. Також для постраждалих жителів створили оперативний штаб, де їх забезпечують гарячим харчуванням і водою.

"Аварійно-рятувальний центр міста та рятувальники МНС приступили до розбору завалу", — ідеться в повідомленні.

У Головному управлінні МНС Астрахані повідомили, що їм надійшла інформація від очевидця про появу тріщини в зовнішній стіні п'ятиповерхового житлового будинку. У результаті сталося обвалення третього і четвертого під'їздів.

"Попередньо, є 1 загиблий (жінка 1939 року народження), кілька людей вважаються зниклими безвісти", — заявив Ігор Бабушкін.

Ще до обвалення будинку вдалося евакуювати 213 осіб, серед яких 37 дітей. Чи залишилися люди всередині будинку — поки що невідомо. Рятувальникам довелося оголосити хвилину тиші, щоб люди, які все ще можуть перебувати під завалами, дали про себе знати. У районі обвалення тимчасово відключили важку техніку та генератори.

Помічник міністра охорони здоров'я Росії Олексій Кузнєцов у коментарі ТАСС повідомив, що у двох лікарнях Астрахані вже підготували ліжка для прийому постраждалих. При цьому віце-губернатор регіону Олег Князєв виключає версію з вибухом газу.

Нагадаємо, 26 червня повідомлялося, що в Єгипті раптово обвалився 13-поверховий будинок із туристами. За інформацією місцевих журналістів, у цій самій будівлі знаходився торговий центр, у якому вільний час проводили багато людей.