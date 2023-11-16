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У Росії обвалилося два під'їзди багатоповерхового будинку, є жертва (фото, відео)

Артем Богомаз
Фото: Telegram | У Росії обвалилося відразу два під'їзди житлового будинку

За даними рятувальників Астрахані, очевидець повідомив їм про тріщину на одній зі стін будівлі, після чого сталося обвалення. Більшість жителів вдалося своєчасно евакуювати, але частина з них може перебувати під завалами.

У російській Астрахані обвалилася частина житлового п'ятиповерхового будинку і під завалами можуть перебувати люди. Про це повідомив губернатор регіону Ігор Бабушкін у своєму Telegram-каналі 16 листопада.

За словами чиновника, сталося це на площі Привокзальній. На місце прибули співробітники оперативних служб, які повинні будуть впоратися з наслідками надзвичайної події. Також для постраждалих жителів створили оперативний штаб, де їх забезпечують гарячим харчуванням і водою.

"Аварійно-рятувальний центр міста та рятувальники МНС приступили до розбору завалу", — ідеться в повідомленні.

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У Головному управлінні МНС Астрахані повідомили, що їм надійшла інформація від очевидця про появу тріщини в зовнішній стіні п'ятиповерхового житлового будинку. У результаті сталося обвалення третього і четвертого під'їздів.

"Попередньо, є 1 загиблий (жінка 1939 року народження), кілька людей вважаються зниклими безвісти", — заявив Ігор Бабушкін.

Ще до обвалення будинку вдалося евакуювати 213 осіб, серед яких 37 дітей. Чи залишилися люди всередині будинку — поки що невідомо. Рятувальникам довелося оголосити хвилину тиші, щоб люди, які все ще можуть перебувати під завалами, дали про себе знати. У районі обвалення тимчасово відключили важку техніку та генератори.

Помічник міністра охорони здоров'я Росії Олексій Кузнєцов у коментарі ТАСС повідомив, що у двох лікарнях Астрахані вже підготували ліжка для прийому постраждалих. При цьому віце-губернатор регіону Олег Князєв виключає версію з вибухом газу.

Нагадаємо, 26 червня повідомлялося, що в Єгипті раптово обвалився 13-поверховий будинок із туристами. За інформацією місцевих журналістів, у цій самій будівлі знаходився торговий центр, у якому вільний час проводили багато людей.