"Свідчить про потепління": Сі Цзіньпін відновив "еру пандової дипломатії" з США, — ЗМІ (відео)

Американці можуть знов побачити молодих панд, яких лише тиждень тому відвезли до Китаю. ЗМІ вказують, що це свідчить про потепління у відносинах двох країн.

До США мають повернути з Китаю сімейство панд, яких звідти вивезли на початку листопада. Про це заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін під час підсумкової промови після міжнародного саміту у Сан-Франциско в США. Подібні дії свідчать про реальне потепління між двома країнами, написали у виданні The New York Times.

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Видання процитувало фрагмент виступу Сі Цзіньпіна, виголошеної надвечір 16 листопада 2023 року. Політик заявив, що надсилає в США "своїх найкращих дипломатів" і це має засвідчити "дружбу між двома народами".

"Ми готові продовжувати нашу співпрацю зі Сполученими Штатами щодо збереження панд і робити все можливе, щоб задовольнити бажання жителів Каліфорнії, щоб поглибити дружні зв’язки між нашими двома народами", — заявив він.

Панди можуть повернутись у два зоопарки США — у Вашингтоні та Сан-Дієго, нагадали ЗМІ. Сподіваються, що ідеться про сімейство — двох дорослих Мей Сян і Тянь Тянь та дитинча Сяо Ці Цзі, — яких вивезли до Китаю 8 листопада 2023 року зі Смітсонівського національного зоопарку у Вашингтоні. Тоді медіа говорили про "завершення ери пандової дипломатії", яка тривала близько 50 років. Адже інші тварини, які були в двох зоопарках США, повернулись до Китаю ще раніше, пише ЗМІ. Наприклад, зоопарк Сан-Дієго їх втратив у 2019 році, Мемфіс — у квітні 2023 року. Залишились єдині — у зоопарку Атланти.

"Враховуючи зростання напруженості між Сполученими Штатами та Китаєм в останні роки, багато американців задавалися питанням, чи не спонукала геополітика китайських чиновників просити повернути панд", — ідеться у статті NYT. Однак посилаються на вчених, які говорили, що тварин забрали через їхній поважний вік.

NYT нагадали, що панди вперше з'явились у США у 1972 році за часів президента Річарда Ніксона. Тварини насправді не продаються у зоопарки Америки, а здаються в оренду — вартість оренди від 500 тис. дол. до 1 млн дол. на рік. І власники — китайські національні заповідники — мають право будь-коли повернути їх на батьківщину.

Репортаж межіа про панд у американському зоопарку

Китай і США — деталі зустрічі у Сан-Франциско

Лідери США та Китаю — Джо Байден та Сі Цзіньпін — зустрілись під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбувся у Сан-Франциско 15-16 листопада 2023 року. Крім них, учасниками зустрічі були ще 18 країн. Очікувалось, що очільники двох потужних держав обговорять подальший розвиток відносин.

Після спілкування обидва політики зробили заяви для преси. Джо Байден у своїй промові підтвердив, що дійшли згоди щодо деяких питань у світовій політиці, однак все ж назвав свого візаві "диктатором". Сі Цзіньпін між тим зазначив, що начебто найближчим часом Китай не планує атакувати Тайвань.

Нагадуємо, США планують запровадити додаткові санкції, щоб обмежити нафтові прибутки РФ, які ідуть на війну в Україні. Тим часом експерти підрахували, що Кремль за час війни заробив пів трильйона євро, торгуючи нафтою та газом в обхід обмежень, накладених світовою спільнотою.