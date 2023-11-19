Словаччина має намір блокувати санкції щодо російського ядерного палива

За словами міністра закордонних справ Словаччини Юрая Бланара, АЕС країни технічно не готові відмовитися від російського ядерного палива.

Словаччина виступила проти включення до 12-го пакету європейських санкцій проти РФ російського ядерного палива. Про це в суботу, 18 листопада, заявив глава МЗС і Європейських справ Словаччини Юрай Бланар в ефірі RTVS "Суботні діалоги".

Бланар пояснив позицію Словаччини тим, що атомні електростанції країни не пройшли необхідну трансформацію, щоб відмовитися від російського ядерного палива і перейти на альтернативне.

За словами міністра, уряд Словаччини збирається поставити Євросоюзу умову, тому що ставить національні інтереси понад усе. Братислава хоче, щоб її потреби були враховані в новому пакеті санкцій, тому що на сьогодні АЕС країни працюють виключно на російському паливі.

Юрай Бланар заявив, що коли йтиметься про дванадцятий пакет санкцій ЄС проти Росії, його партія Smer-SD вимагатиме провести дослідження їхнього впливу не тільки на Євросоюз, а й на саму Словаччину.

"Для нас санкції на ядерне паливо — це червона лінія", — наголосив Бланар, зазначивши, що Євросоюз прислухається до заперечень Словаччини.

За словами міністра, санкції не справили достатнього впливу на Росію, але значною мірою вплинули на європейський бізнес, зокрема в Словаччині, де зросли ціни на продукти і паливо.

Бланар вважає, що Євросоюз також проводить "рефлекторну" або нерозумну політику. Як приклад він навів санкції проти Росії, які були введені без вивчення наслідків.

"На сьогодні не існує жодного відповідного дослідження щодо впливу, який вони чинять на Словаччину та Європейський Союз. Однак ми бачимо, що він негативний", — сказав міністр, додавши, що Росія продовжує війну в Україні, а ЄС тим часом йде в рецесію.

Суперник Бланара на шоу, депутат від партії "Прогресивна Словаччина" Томаш Валасек, погодився з Бланаром у питанні санкцій. Валасек зазначив, що якщо санкції стосуватимуться імпорту ядерного палива з Росії, будь-який словацький уряд накладе вето на цей пакет.

Проте депутат виступив на захист попередніх пакетів санкцій проти Росії, зазначивши, що вони завадили Росії озброїти свою армію так, як вона могла б зробити це без них.

Юрай Бланар підтвердив, що Словаччина припинить військові поставки Україні, однак готова підтримати фінансову допомогу Києву за умови, що гроші витрачатимуться за призначенням і не будуть "пропадати".

Нагадаємо, на словацько-українському кордоні збільшуються черги вантажівок. На думку закарпатських митників, ситуація зі Словаччиною та Угорщиною все ж не піде за польським сценарієм і все вирішиться завдяки санкціям ЄС.

Раніше у Словаччині розповіли, чому не передають Україні зброю. За словами глави МЗС Словаччини Юрая Бланара, його країна хоче допомогти українському народу пережити нову зиму. Уряд відправлятиме гуманітарну допомогу, яка буде орієнтована саме на це.