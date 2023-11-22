Путін уперше за довгий час виступить перед лідерами G20: що скаже

На думку журналістів, голова держави-агресора спробує позиціювати РФ як представника Глобального Півдня, особливо у світлі свого головування в БРІКС 2024 року.

Російський президент Володимир Путін у середу, 22 листопада, вперше за порівняно тривалий час виступить зі зверненням до представників G20. У позачерговому саміті організації він візьме участь по відеозв'язку. Про це повідомляє ТАРС із посиланням на пресслужбу Кремля.

Обговорюватимуть питання світової економіки та фінансів, підіб'ють підсумки індійського головування у "Двадцятці" поточного року, обговорять також "кліматичний порядок денний, проблематику цифровізації, та інші теми".

У публікації Sky News зазначається, що Путін, найімовірніше, вестиме мову про турбулентну глобальну ситуацію і про "збалансовану, нейтральну позицію Росії в ній".

Головна світова подія — війна між Ізраїлем і ХАМАС — безсумнівно, буде домінувати в промові глави Кремля, вважають журналісти.

Можна очікувати, що він виступить проти того, що називає "імперським, колоніальним підходом США".

На нещодавньому саміті БРІКС Путін уже говорив, що проблеми між Ізраїлем і палестинцями пов'язані з тим, що США нібито намагаються монополізувати посередництво між ними.

США дійсно виступали ключовим гравцем у переговорах про звільнення заручників і припинення вогню, хоча Катар також відігравав провідну роль у посередництві.

"Путін хоче, щоб його вважали великим державним діячем, який може говорити від імені тих, хто обурений гегемонією США", — йдеться в публікації.

На думку авторів, Путін спробує позиціювати Росію як представника Глобального Півдня, особливо у світлі того, що наступного року Путін головуватиме в БРІКС.

Концепти "Глобальна Північ" і "Глобальний Південь" використовуються для опису групи країн за соціально-економічними та політичними характеристиками.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, Путін оголосить загальну мобілізацію у РФ уже після виборів 2024 року, бо пам'ятає Афганістан.

Також повідомлялося, що 17 листопада глава країни-агресора заявив, що людей не можна ділити "на перший і другий сорт, як м'ясо".