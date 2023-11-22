Основна тема — війна в Україні: у Празі зустрілися президенти Вишеградської четвірки (фото)

На думку журналістів, ключовими темами саміту V4 стали російсько-українська війна і міграційна криза.

У середу, 22 листопада, у Празькому Граді (Чехія) проходить зустріч президентів Вишеградської групи (V4). Про це повідомляє профільний акаунт організації в соцмережі Х (Twitter).

Основна тема на саміті глав держав Чехії, Польщі, Угорщини та Словаччини — це повномасштабна військова агресія Росії проти України, її наслідки та збільшення допомоги Україні від союзників.

Іншими темами для обговорення лідерів цих країн стали боротьба з нелегальною міграцією, ситуація на Близькому Сході та розширення Євросоюзу.

Крім того, на ранкових переговорах лідери Чехії, Словаччини, Польщі та Угорщини планували розглянути питання фінансової підтримки модернізації своїх економік, пише Expats.cz.

В адміністрації чеського президента, який став організатором цього саміту, напередодні заявили, що на зустрічі "четвірки" також порушать питання розвитку проєктів, що фінансуються з Вишеградського фонду, транскордонних та інфраструктурних проєктів, транспортного сполучення між країнами.

Вишеградська група — що відомо

Чехія, Словаччина, Угорщина і Польща — країни, які традиційно належать до Східної Європи. Їх пов'язує не тільки географічна близькість, а й спільна історія.

Вишеградська група, або Вишеградська четвірка (скорочено V4) була заснована 15 лютого 1991 року в місті Вишеград в Угорщині. Місце це обрали не випадково — саме там 1335 року угорський король Карл I Роберт, чеський Ян Люксембурзький і польський Казимир III Великий уклали договір про тісну співпрацю в політичних і торговельних питаннях і про вічну дружбу. Майже сім століть потому, 1991 року, у Вишеграді зустрілися президент Чехословаччини Вацлав Гавел, прем'єр-міністр Угорщини Йожеф Анталл і президент Польщі Лех Валенса, щоб скріпити свої відносини в новому союзі.

На перших етапах завданням співпраці "трійки", а з 1993 року — після поділу Чехословаччини — "четвірки" стала взаємна підтримка у спільних зусиллях щодо інтеграції в євроатлантичні структури.

Після приєднання всіх чотирьох країн до Європейського Союзу 1 травня 2004 року зовнішньополітична діяльність Вишеградської четвірки ще більше зросла. Група зосередила увагу на сприянні співпраці та стабільності в ширшому регіоні Центральної Європи.

Нагадаємо, Фокус писав, що Євросоюз підготував проєкт рішення про надання Україні гарантій безпеки. Зокрема, йдеться про підготовку українських військових і допомогу в реалізації реформ для вступу в ЄС.

Раніше Фокус повідомляв, що Чехія хоче, щоб дипломати РФ отримували візи та дозволи на проживання, які уможливлюють подорожі тільки в межах країни перебування, а не рештою Шенгенської зони.