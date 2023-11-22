ЄС підготував план надання Україні безпекових гарантій, — Bloomberg

Видання зазначає, що посли Європейського Союзу обговорюватимуть проєкт безпекових гарантій вже цього тижня. Постачання зброї й надалі відбуватиметься через Європейський фонд миру.

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Євросоюз підготував проєкт рішення про надання Україні безпекових гарантій. Зокрема, йдеться про підготовку українських військових та допомогу у реалізації реформ для вступу до ЄС. Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, проєкт про безпекові гарантії обговорюватиметься послами ЄС вже цього тижня, а лідерами блоку – наступного місяця.

Зазначається, що члени "Великої сімки" на початку 2023 року домовилися провести переговори з Україною про надання двосторонніх гарантій безпеки.

Відповідний проєкт ЄС має на меті розвинути ці домовленості та включатиме:

довгостроковий механізм надання Україні військової техніки;

підготовку українських військових;

допомогу у розвитку оборонної промисловості;

збільшення здатності захищатися від дезінформації, кібер- та гібридних загроз;

допомогу у розмінуванні та подолання забруднення, спричиненого вибухонебезпечними залишками;

допомогу у реалізації реформ, які необхідні Україні для вступу у Євросоюз;

допомогу у посиленні контролю обігу та протидія незаконному обігу зброї й боєприпасів;

підтримка енергетичного переходу і підвищення ядерної безпеки;

обмін розвідувальною інформацією та супутниковими знімками.

Також зазначається, що постачання зброї й надалі відбуватиметься через Європейський фонд миру. Зокрема, цей механізм дозволяє відшкодовувати витрати на постачання зброї країнам Європейського союзу.

Видання пише, що план ЄС про те, щоб виділити Києву 20 млрд євро на зброю протягом чотирьох років, може не провалитися, бо деякі країни-члени, зокрема Німеччина, не дійшли згоди щодо умов. Однак ймовірно, країни-члени зможуть домовитися про виділення на 2023 рік 5 млрд євро, із зобов’язаннями подальшої підтримки.

Нагадаємо, 15 листопада Володимир Зеленський повідомив, що Україна розпочне роботу над двосторонніми гарантіями безпеки із Італією. Раніше, у серпні президент України заявляв, що Україна готова провести перемовини стосовно отримання безпекових гарантій від Японії.

Окрім того, 11 серпня керівник ОП Андрій Єрмак повідомляв, що до декларації країн G7 про надання безпекових гарантій для України долучилися 13 країн. Також він сказав, що розпочато двосторонні консультації з США та Великою Британією.