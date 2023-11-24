Папа Римський запросив трансгендерних повій і 1000 бездомних на обід, — AP (відео)

За словами журналістів, Католицькою церквою було організовано великий обід на честь Всесвітнього дня бідних.

У неділю 19 листопада Папа Римський Франциск зустрівся з трансґендерними повіями та ще 1000 бідних і бездомних у Ватикані. Про це пише видання Associated Press.

За словами журналістів, Католицькою церквою було організовано великий обід на честь Всесвітнього дня бідних.

Як розповіла колумбійська трансгендерна жінка Андреа Паола Торрес Лопес, яка залучена до проституції і більш відома як "Консуело", вона рада, що Франциск відкрив двері церкви для таких, як вона.

"Раніше церква була для нас закрита. Вони не вважали нас нормальними людьми, вони бачили в нас диявола", — сказала вона.

Журналісти нагадали, що Пара Римський Франциск підписав документ доктринального офісу Ватикану, в якому стверджується, що за певних обставин трансґендери можуть бути хрещеними й можуть бути хрещеними батьками та свідками на весіллях.

Видання пише, що відомі ЛГБТ-організації привітали послання Франциска.

Нагадаємо, що в жовтні повідомлялося, що Папа Римський Франциск схвалив відставку єпископа Гжегожа Кашака. Так, у його єпархії в Польщі вибухнув скандал через гей-оргію. За даними польських ЗМІ, один з учасників секс-вечірки знепритомнів через передозування препаратів від еректильної дисфункції.