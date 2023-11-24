Напад на дітей у Дубліні: жінку назвали героєм за спробу зупинити зловмисника (фото, відео)

У центрі ірландської столиці 50-річний зловмисник завдав серйозних ножових поранень п'ятирічній дівчинці, вона в реанімаційному відділенні. Ще одна дитина постраждала менше, але її також госпіталізували.

Жителі Дубліна назвали героєм жінку, яка спробувала зупинити зловмисника з ножем. 50-річний чоловік поранив п'ятьох людей на вулиці міста, зокрема трьох дітей. Про це повідомляє The Mirror.

Напередодні, 23 листопада, постраждалих госпіталізували із серйозними травмами. Повідомляється, що чоловік атакував перехожих, поки його не зупинили інші.

П'ятирічна дівчинка і жінка дістали серйозні поранення внаслідок нападу, який стався на східній площі Парнелл о другій годині пополудні.

Шивон Кірні, чию сміливість відзначили очевидці, розповіла, що помітила жахливу сцену, перебуваючи через дорогу від місця подій.

За її словами, вона побачила чоловіка, який розмахував ножем поруч із дітьми.

"Довго не думаючи, я попрямувала через дорогу, щоб допомогти. Зі мною був ще один молодий чоловік, він його роззброїв, інший чоловік узяв ніж і відкинув убік. Двом дітям і жінці довелося повернутися в шкілку, з якої вони вийшли. Це був повний бедлам", — розповіла вона.

За словами жінки, навколо зловмисника утворилося кільце перехожих, які намагалися його стримати.

"Люди намагалися застосувати силу. Потім приїхали "швидка" і пожежники", — зазначила жінка.

Ірландська поліція (Garda) повідомила, що розглядає тільки одну певну версію того, що сталося, і не шукає інших підозрюваних, які можуть бути причетні до події.

У пресрелізі йдеться, що з'ясовують усі обставини серйозного нападу на Парнелл-сквер Іст.

Протести в Дубліні

Після події вдень вулиці Дубліна сколихнули протести. На опублікованих у соцмережах кадрах видно зіткнення групи чоловіків із поліціянтами, горить поліційний автомобіль. В одного з учасників акції в руках плакат: "Irish Lives Matter".

Інші протестувальники вигукують антимігрантські гасла, закликаючи депортувати приїжджих.

Комісар поліції Дрю Гарріс засудив цю "ганебну сцену" і звинуватив у події "групу божевільних хуліганів, спонукуваних праворадикальною ідеологією".

"Ми закликаємо людей діяти відповідально, не звертати увагу на дезінформацію в соцмережах. Факти встановлюються, але все ще не ясні, поширюється багато чуток та інсинуацій заради протесту", — заявив він.

Поліція затримала чоловіка віком за 50, стверджується, що він завдав ножових поранень кільком, зокрема й п'ятирічній дівчинці, яка перебуває в реанімаційному відділенні із серйозними ушкодженнями.

Про етнічну приналежність підозрюваного не повідомляють. За даними поліції, випадок стався в центрі Дубліна.

Інша шестирічна дівчинка отримала менш серйозні травми та перебуває в лікарні, п'ятирічного хлопчика вже виписали. До лікарні потрапили також жінка, їй 30 років, і чоловік, старший за 50.

У Garda відзначили дії дублінців, які зупинили зловмисника, у поліції також повідомили, що не вважають подію терактом.

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