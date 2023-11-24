У Росії жінка три місяці жила з тілами мертвих дітей, яких заморила голодом, — ЗМІ (фото)

Сусіди розповіли журналістам, що жінка часто не годувала своїх дітей та била їх. Загалом у неї було 5 дітей, з яких вижило лише двоє.

У Псковській області в Росії 34-річна жінка жила з тілами трьох своїх дітей впродовж трьох місяців. Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.

Тіла двох дітей, 4-річного та 1-річного хлопчиків, знайшли у квартирі матері. Вони лежали у ліжках накриті ковдрами. Ще одне тіло дитини, 8-річної дівчинки, виявили у дачному будинку.

Зазначається, що жінка проживала із дітьми у приватному будинку, який літом купила на материнський капітал. В серпні у будинку померла перша дитина – дівчинка, після цього вона переїхала із синами на орендовану квартиру до свого хлопця. Вже у квартирі померли її сини.

Фото: Shot

Виявила тіла дітей бабця, яка вирішила їх провідати. Зокрема, дочка їй сказала, що діти померли у серпні уві сні.

Повідомляється, що живими залишилася 5-річна дочка жінки, яку передали органам опіки та 12-річний син, який проживав у бабці. З дівчинкою, яка три місяці жила з тілами своїх братів, працюють медики. Правоохоронці затримали жінку, її підозрюють у вбивстві.

Фото: Shot

Також з'ясовується причина смерті дітей, ймовірно, жінка заморила їх голодом. Російські Telegram-канали пишуть, що вона била своїх дітей. Раніше підозрювана перебувала на обліку у правоохоронців через неналежне виконання батьківських обов’язків.

Загалом у жінки було 5 дітей і всі від різних чоловіків. Останню дитину вона народила у 2023 році, втім точної дати народження дитини вона не пам’ятає. Також хлопчик не був зареєстрований. Повідомляється, що про наймолодшу дитину не знала навіть бабця.

Зі всіх дітей у навчальний заклад ходив лише 12-річний хлопчик, який проживав зі своєю бабцею. Тим часом в орендованій квартирі, куди вона переїхала після смерті дівчинки, за словами сусідів збиралися наркомани та проводилися п’янки. Також вони сказали, що жінка била малюків на їхніх очах та не давала їсти.

Нагадаємо, український шеф-кухар вбив свою дружину та двох дітей. Чоловік не відразу здався правоохоронним органам, а ще чотири дні проживав із тілами вбитих. Відомо, що живим залишився лише 12-річний хлопчик від першого шлюбу жінки.

Також наприкінці жовтня повідомлялося, що у Польщі чоловік вбив свого 6-річного хлопчика та собаку. Після скоєного він втік з місця події та переховується від правоохоронців.